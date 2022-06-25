Червень, 25 в 14:35

Німеччина виділяє для України грантове фінансування в розмірі €1 млрд. Між урядами двох держав уже підписана відповідна угода.

Документ 24 червня підписали очільник Міністерства фінансів України Сергій Марченко та федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

Кошти спрямують на фінансування соціальної та гуманітарної сфер в умовах повномасштабної війни. Вони надійдуть до України через механізм адміністративного рахунку МВФ.

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– Кошти будуть спрямовані до держбюджету України для фінансування першочергових соціальних та гуманітарних видатків під час воєнного стану, – зазначається в повідомленні.

Як наголосив Сергій Марченко, грант від Німеччини стане вагомим внеском для підтримки України під час війни. Київ очікує надходження коштів уже найближчим часом.

За даними українського Мінфіну, з початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від німецького уряду довгострокове пільгове кредитування на €300 млн для фінансування держбюджету.

Про те, що Німеччина виділить Україні грантову допомогу на €1 млрд, стало відомо наприкінці травня.

Нещодавно німецький уряд також вперше опублікував список озброєння, яке Берлін планує передати Україні. Йдеться про самохідні артилерійські установки Gepard, бронетранспортери М113, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM, артилерійські снаряди тощо.

Нещодавно Україна отримала від Німеччини перші гаубиці Panzerhaubitze 2000 із підготовленими українськими екіпажами.