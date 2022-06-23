Июнь, 23 в 19:01

Украина получит от Германии самую современную систему ПВО, которой нет даже на вооружении Бундесвера.

Об этом посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник рассказал в интервью информагентству Укринформ.

Его спросили, в чем главная проблема со стороны немецкого правительства в вопросах поставок Украине оружия и почему блокируется поставка оружия из других стран.

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– Мы понимаем ограниченные возможности Бундесвера после многих лет экономии. В то же время, лично я до сих пор убежден, что имеющийся ресурс военной помощи Украине для отражения российской агрессии вполне позволяет дальнейшие поставки нам вооружения. Мы обладаем инсайдерской информацией. Ничто не мешает Берлину принять решение о направлении нашим ВСУ хотя бы части из около 800 единиц транспортных танков Fuchs, 325 боевых танков Leopard-2 или 380 боевых машин пехоты Marder, что ни в коей мере не уменьшит обороноспособность страны, — сказал он.

Посол Мельник надеется, что правительство Германии отложит в сторону все отговорки и предоставит Украине максимально возможную военную помощь, в том числе из собственных резервов.

— Второй блок, на котором мы сосредотачиваем главное внимание, — это налаживание действительно стратегического диалога с немецким ВПК, который является четвертым по мощности в мире, — пояснил он.

Он напомнил, что в прошлом году Германия экспортировала военную продукцию на сумму свыше €9,4 млрд.

— Причем здесь речь идет как о краткосрочных поставках тяжелого оружия старых образцов, например, 100 уже упомянутых БМП Marder и 88 танков Leopard-1 могли бы пошагово поставить в Украину в течение года по ходу их модернизации (к сожалению, правительство Германии до сих пор неоправданно блокирует это проект), так и о мощных проектах в среднесрочной перспективе. В частности, я надеюсь на поддержку со стороны Берлина в закупке последующих 10 стационарных систем ПВО IRIS-T, которые считаются одними из самых крутых в мире и в течение следующих лет могут обеспечить безопасное небо над Украиной, — рассказал Андрей Мельник.

Украинский дипломат добавил, что гордится тем, что ему и украинским дипломатам удалось преодолеть безумное политическое сопротивление и в тесном закулисном взаимодействии с производителем – компанией Diehl Defence – добиться заключения контракта на закупку первой такой системы стоимостью €178 млн, причем за счет немецкого правительства.

– За это отдельная благодарность канцлеру Шольцу. Кстати, даже у Бундесвера нет пока такой ПВО, – заметил посол Мельник.

Он также заявил, что ожидает “зеленый свет” от правительства Германии о приобретении 100 новых САУ Panzerhaubitze 2000, соответствующее предложение по чему украинская сторона уже получила от немецкой промышленности.

— Отдельное внимание планирую уделить налаживанию стратегического сотрудничества для развития отечественных ВМС, ведь в Германии производятся одни из лучших в мире фрегатов, корветов, подлодок, — добавил он.

Ранее, 21 июня, правительство Германии опубликовало перечень военного вооружения и оборудования, которое уже передало или собирается передать Украине.

Этому предшествовали несколько недель критики со стороны Украины и жителей других стран в адрес Германии, поскольку правительство ФРГ не способствовало быстрой поставке вооружения в Украину и задерживало передачу уже объявленных видов оружия.