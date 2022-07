Европейская комиссия предложила предоставить Украине первый транш макрофинансовой помощи в 1 млрд евро.

Об этом сообщил президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что о предоставлении первой части помощи объявили в мае.

Урсула фон дер Ляйен заверила, что Евросоюз продолжит оказывать помощь Украине и будет поддерживать наше государство в долгосрочной перспективе.

Today we propose €1 billion for Ukraine.

The first part of the macro-financial assistance package announced in May.

It will help meet urgent needs in the country.

The EU will keep on providing relief to Ukraine and in a longer-term support its reconstruction. pic.twitter.com/Ln3FCP4iUj

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 1, 2022