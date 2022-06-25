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Европейский Союз выделит Украине €9 млрд финансовой помощи

Юля Захарченко, редактор ленты
Матеуш Моравецький
Фото: Depositphotos

Государства-члены Европейского Союза приняли решение о выделении Украине финансовой помощи в размере €9 млрд. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам саммита Евросоюза.

По его словам, Украина не имеет средств для оплаты большого количества государственных услуг, поэтому страны Евросоюза выделяют дополнительную финансовую поддержку.

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По его мнению, часть средств могут направить ​​на выплату заработных плат работникам медицинской и образовательной сфер, полицейским, пограничникам и другим.

Накануне Совет Евросоюза выделил Украине четвертый транш помощи Европейского фонда мира на сумму около €500 млн. С помощью этих денег ЕС получит возможность помочь украинским защитникам военной техникой. Среди них €490 млн планируют направить на вооружение для обороны.

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