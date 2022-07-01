Липень, 01 в 19:32

Європейська комісія запропонувала надати Україні перший транш макрофінансової допомоги на 1 млрд євро.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що про надання першої частини допомоги оголосили у травні.

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– Сьогодні ми пропонуємо надати Україні 1 млрд євро. Про надання першої частини макрофінансової допомоги оголосили у травні. Це допоможе задовольнити нагальні потреби країни, – заявила президент Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Євросоюз продовжить допомагати Україні і підтримуватиме нашу державу у довгостроковій перспективі.

Today we propose €1 billion for Ukraine. The first part of the macro-financial assistance package announced in May. It will help meet urgent needs in the country. The EU will keep on providing relief to Ukraine and in a longer-term support its reconstruction. pic.twitter.com/Ln3FCP4iUj — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 1, 2022

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький за підсумками саміту Євросоюзу заявив, що держави-члени Європейського Союзу ухвалили рішення про виділення Україні фінансової допомоги у розмірі €9 млрд.