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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Єврокомісія пропонує виділити €1 млрд макрофінансової допомоги Україні

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Depositphotos

Європейська комісія запропонувала надати Україні перший транш макрофінансової допомоги на 1 млрд євро.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що про надання першої частини допомоги оголосили у травні.

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– Сьогодні ми пропонуємо надати Україні 1 млрд євро. Про надання першої частини макрофінансової допомоги оголосили у травні. Це допоможе задовольнити нагальні потреби країни, – заявила президент Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Євросоюз продовжить допомагати Україні і підтримуватиме нашу державу у довгостроковій перспективі.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький за підсумками саміту Євросоюзу заявив, що держави-члени Європейського Союзу ухвалили рішення про виділення Україні фінансової допомоги у розмірі €9 млрд.

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