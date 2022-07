Європейська комісія запропонувала надати Україні перший транш макрофінансової допомоги на 1 млрд євро.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що про надання першої частини допомоги оголосили у травні.

Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Євросоюз продовжить допомагати Україні і підтримуватиме нашу державу у довгостроковій перспективі.

Today we propose €1 billion for Ukraine.

The first part of the macro-financial assistance package announced in May.

It will help meet urgent needs in the country.

The EU will keep on providing relief to Ukraine and in a longer-term support its reconstruction. pic.twitter.com/Ln3FCP4iUj

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 1, 2022