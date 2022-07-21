Июль, 21 в 15:37

В четверг, 21 июля, Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию аннулировал телевизионные лицензии каналов, входивших в медиахолдинг украинского бизнесмена Рината Ахметова.

Как известно, 11 июля Ахметов объявил, что выходит из медийного бизнеса и передает его в пользу государства. В связи с этим его Медиа Группа Украина отказывается от всех эфирных и спутниковых лицензий, а также от лицензий печатных медиа. Будет прекращена деятельность и онлайн-медиа группы.

На заседании Нацсовета отмечалось, что медиагруппа Ахметова подала заявления на аннулирование телевизионных лицензий всех национальных и региональных вещателей, которыми владеет группа SCM Ахметова. Члены Нацсовета путем голосования и без обсуждения аннулировали лицензии.

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В частности, аннулировано действие лицензий на эфирное, цифровое и спутниковое вещание телеканалов Донбасс, Украина и Украина 24, Футбол 1,2,3, НЛО.TV, Индиго tv.

Кроме того, регулятор аннулировал лицензии двух провайдеров Медиа Группы Украина: речь идет о спутниковой платформе Xtra.tv (ООО Экстра-ТВ), а также ОТТ-платформе Oll.tv (юридическое лицо ООО Диджитал скринз).

Также аннулированы лицензии футбольного канала Shakhtar∙TV и регионального канала ТВ-5.

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В Нацсовете аргументировали свое решение вступлением в силу Закона Украины О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (так называемый закон об олигархах).

Представителей медиагруппы на заседании Нацсовета не было, группа ограничилась обращением к регулятору.

Лицензии утратят силу уже завтра, 22 июля.

– Огромный медийный бизнес закрылся. Завтра будут опубликованы наши решения, и с завтрашнего дня будет считаться, что эти лицензии теряют свою силу. Эти компании еще работают в марафоне сегодня, отрабатывают свои слоты и завершают, — подчеркнула, комментируя решение Нацсовета, его глава Ольга Герасимьюк.

В комментарии Суспильному Герасимьюк подтвердила, что часть медиагруппы, которая обеспечивает вещание в рамках марафона Единые новости, будет работать до завтра, а дальше прекратит работу.

– Это впервые в нашем украинском вещании происходит, когда такая огромная группа, огромный бизнес прекращает свою деятельность, — заявила она.

Герасимьюк объяснила, что, согласно правилам, лицензии должны выставить на конкурс. В то же время, во время действия военного положения его не проводят, поэтому эти частоты будут находиться в резерве.

Как информировал министр юстиции Денис Малюска, после выхода из медийного бизнеса Ринат Ахметов больше не подпадает под критерии “олигарха” (согласно соответствующему закону).

Источник: Нацсовет по телевидению и радиовещанию, Суспильное, НСЖУ