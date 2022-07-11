Ткаченко прокомментировал решение Ахметова отказаться от медиабизнеса

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в понедельник, 11 июля, комментируя решение инвестиционной компании SCM, принадлежащей Ринату Ахметову, выйти из медиа-бизнеса, подчеркнул, что это не может не отразиться на рынке.

– Единственное, что я могу сказать сейчас: это серьезная новость. Потому что Медиа Группа Украина – это одна из четырех самых крупных частных медиагрупп. Это не может не отразиться на рынке. Потому что рынок и так на сегодняшний день очень просел из-за войны. Узнаем больше информации – тогда сможем комментировать более подробно. Это прецедент, – заявил Ткаченко в эфире национального телемарафона ведущей программы Вікна Новини Яне Брензей.

Напомним, 11 июля инвестиционная компания SCM, принадлежащая Ринату Ахметову, объявила о том, что вынужденно выходит из медиабизнеса.

Сам Ахметов уточнил, что на этой неделе Медиа Группа Украина откажется от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий, от лицензий печатных медиа в пользу государства.

По его словам это решение продиктовано вступлением в силу закона об олигархах.

Отметим, что медиахолдинг Медиа Группа Украина, в который, в частности, входят телеканалы Украина и Украина-24, долгое время был одной из сфер интересов Ахметова.

Читайте Ринат Ахметов заявил о передаче государству всех своих медиа

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.