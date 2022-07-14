Июль, 14 в 16:47

Бизнесмен Ринат Ахметов больше не подпадает под критерии олигарха после сложения его бизнес-партнером Вадимом Новинским депутатского мандата и выхода SCM из медийного бизнеса.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире онлайн-дискуссии ОПОРА.Live.

По словам министра, именно эти два критерия устраняют самые большие “раздражители”, наибольшее влияние отдельной личности на политическую жизнь страны.

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— Новинский был прямой связью для того, чтобы признать олигархом господина Ахметова. Потому что они партнеры по бизнесу, а Новинский как народный депутат — политическая фигура. Отказ от мандата убрал прямую связь Ахметова с парламентом и убрал самый очевидный признак участия в политической жизни для Ахметова, – сказал он.

Также после решения SCM выйти из медийного бизнеса, Ахметов больше не подпадает под критерий закона об олигархах по владению СМИ.

— Он (Ахметов, — Ред.) никогда не хотел попасть в список олигархов, был решительно настроен. Последнее его заявление – это как раз признак того, что своего мнения он не изменил, и он считает этот закон опасным и не хотел бы туда попадать, – подытожил министр юстиции Малюська.

В то же время Малюська предположил, что Ахметов, возможно, отказался от своих медиа не окончательно.

— Это мое субъективное мнение, не готов говорить, что это так, но кажется, что юридически это “нога в дверях” с тем, чтобы не закрыть себе полностью юридические механизмы возвращения в бизнес, – считает он.

Министр указал на то, что бизнесмен не смог продать свой медиа-бизнес в условиях войны и только передал государству лицензии своих СМИ.

6 июля бизнесмен Вадим Новинский сообщил, что решил сложить свои полномочия народного депутата. 8 июля Верховная Рада прекратила полномочия Новинского. За соответствующее решение нардепы отдали 295 голосов.

11 июля Ринат Ахметов заявил, что передает свой медийный бизнес, в частности, телеканалы Украина и Украина 24, в пользу государства. Деятельность онлайн-медиа МГУ была прекращена.

Источник: ОПОРА.Live