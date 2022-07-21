Липень, 21 в 15:37

У четвер, 21 липня, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення анулювала телевізійні ліцензії каналів, що входили до медіахолдингу українського бізнесмена Ріната Ахметова.

Як відомо, 11 липня Ахметов оголосив, що виходить із медійного бізнесу та передає його на користь державі. У зв’язку з цим його Медіа Група Україна відмовляється від усіх ефірних і супутникових ліцензій, а також від ліцензій друкованих медіа. Буде припинено діяльність і онлайн-медіа групи.

На сьогоднішньому засіданні Нацради зазначалося, що медіагрупа Ахметова подала заяви на анулювання телевізійних ліцензій всіх національних та регіональних мовників, якими володіє група SCM Ахметова. Члени Нацради шляхом голосування та без обговорення анулювали ліцензії.

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Зокрема, анульовано дію ліцензій на ефірне, цифрове і супутникове мовлення телеканалів Донбас, Україна та Україна 24, Футбол 1,2,3, НЛО.TV, Індиго tv.

Крім того, регулятор анулював ліцензії двох провайдерів Медіа Групи Україна: йдеться про супутникову платформу Xtra.tv (ТОВ Екстра-ТВ), а також ОТТ-платформу Oll.tv (юридична особа ТОВ Діджитал скрінз).

Також анульовані ліцензії футбольного каналу Shakhtar∙TV та регіонального каналу ТВ-5.

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У Нацраді аргументували своє рішення набуттям чинності Закону України Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (так званий закон про олігархів).

Представників медіагрупи на засіданні Нацради не було, група обмежилася зверненнями до регулятора.

Ліцензії втратять чинність уже завтра, 22 липня.

– Величезний медійний бізнес закрився. Завтра будуть опубліковані наші рішення, і з завтрашнього дня вважатиметься, що ці ліцензії втрачають чинність. Ці компанії ще працюють у марафоні сьогодні, відпрацьовують свої слоти і завершують, – наголосила, коментуючи рішення Нацради, її голова Ольга Герасим’юк.

У коментарі Суспільному Герасим’юк підтвердила, що та частина медіагрупи, яка забезпечує мовлення в рамках марафону Єдині новини, працюватимуть до завтра, а далі припинять роботу.

– Це вперше взагалі у нашому українському мовленні відбувається, коли така величезна група, величезний бізнес припиняє свою діяльність, – заявила вона.

Герасим’юк пояснила, що, згідно з правилами, ліцензії повинні виставити на конкурс. Водночас під час дії воєнного стану його не проводять, тому ці частоти перебуватимуть у резерві.

Як інформував міністр юстиції Денис Малюська, після виходу з медійного бізнесу Рінат Ахметов більше не підпадає під критерії “олігарха” (згідно із відповідним законом).

Джерело: Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, Суспільне, НСЖУ