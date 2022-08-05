Серпень, 05 в 18:17

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні розширив програму грантової підтримки нового бізнесу єРобота. Зміни, зокрема, внесені до проєкту зі створення переробних підприємств.

Уряд розширив напрямки, на які підприємці можуть витрачати кошти за програмою мікрогрантів. Як пояснив прем’єр Денис Шмигаль, зміни можна розділити на дві частини:

1. В рамках проєкту підтримки переробних підприємств гранти тепер зможуть отримувати ФОП (фізичні особи-підприємці). Розмір коштів гранту буде прив’язаний до створення певної кількості нових робочих місць.

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2. Зміни в програмі мікрогрантів для малих фермерських господарств.

– Зробимо заохочення для малих фермерських господарств. Розширюємо напрями, на які можна витрачати кошти. Тепер це закупівля сировини, матеріалів, тварин, програмного забезпечення та інших послуг і товарів, пов’язаних із виробництвом, – зазначив Шмигаль.

Прем’єр поінформував, що лише за перший місяць функціонування програми єРобота українці подали 6,5 тис. заявок, що свідчить про зацікавленість громадян створювати власний бізнес в Україні.

– Уже отримано 6,5 тис. заявок на створення або розширення наявних підприємств. 6 тис. заявок на мікрогранти до 250 тис. грн, 100 заявок за програмою створення нових теплиць і нових садів. Понад 400 заявок за програмою створення нових переробних підприємств, – розповів Шмигаль, нагадавши, що все це передбачає створення тисяч робочих місць.

Як відомо, програма єРобота стартувала в Україні з 1 липня цього року. Заявку на безповоротний грант для відкриття власної справи, розширення малого й середнього бізнесу можна подати через Дію.

Програма передбачає реалізацію шести проєктів:

Надання грантів до 250 тис. грн на будь-який мікробізнес (пошиття одягу, пекарня тощо);

Гранти до 8 млн грн

Проєкт Свій сад, який передбачає гранти на висадження нових фруктових та ягідних садів, виноградників (до 400 тис. грн на гектар, але не більше 25 га).

Проєкт Своя теплиця. Це гранти на побудову нових теплиць у розмірі до 7 млн грн.

Проєкт Старт в IT, який передбачає виділення грантів українцям на навчання за IT-спеціальностями.

Проєкт Стартап, в рамках якого можна отримати безповоротні гранти в розмірі від 750 тис. до 3,5 млн грн для IT-стартапів.

З 1 липня заявки українців для отримання 250 тис. грн грантової підтримки на розвиток бізнесу почав приймати Ощадбанк.