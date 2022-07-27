Июль, 27 в 15:00

С момента полномасштабного вторжения России в Украину за границу выехало почти 8 млн украинцев, по данным ООН. Это преимущественно женщины с детьми.

Конечно, за пять месяцев войны почти половина из них вернулись, но остальные получили статус временной защиты и обустраиваются в других странах: Польше, Германии, Чехии, Британии, Ирландии, США и Канаде.

Именно там украинцы обживаются — отдают детей в школы и сады, находят новых друзей и работу. И чем дольше они будут за границей – тем увеличиваются шансы на невозвращение домой. Следовательно, Украина может потерять самое ценное – людей.

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— Например, работу в Польше уже нашли более 30% беженцев. Следовательно, властям придется бороться за возвращение граждан, и это стоит начинать уже, — убежден один из самых авторитетных экспертов в сфере миграционной политики Андрей Гайдуцкий.

Каждая из принимающих беженцев страна предоставляет им полный социальный пакет вместе с медицинским страхованием и регулярными выплатами. К примеру, Германия ежемесячно платит €450 пособия. Но только тем, кто не работает. Существенную денежную помощь оказывает Великобритания (€405 на взрослого) и Ирландия (€800 на человека).

Эксперты говорят, что такие дотации – маркетинговые расходы, которые быстро окупятся, так как рабочей силы в странах станет больше. Сейчас некоторые государства даже соревнуются за украинцев.

– Германия конкурирует с Польшей. Там платят больше, но Польша создала более легкие условия для въезда. Также в Польше украинцы легче адаптируются, в первую очередь из-за сходства языка. А вот бизнес труднее начинать в Германии. Хотя по доходам лидирует Германия. Разница между двумя странами в 2,5-4 раза в зависимости от региона. Активны также ирландцы. Там уже зарегистрировано 43 тыс. украинцев. В Великобритании – вдвое больше, – говорит эксперт Андрей Гайдуцкий.

Для быстрой адаптации украинцам устраивают бесплатные языковые курсы и упростили трудоустройство. Причем вакансий хватает. К примеру, в Канаде их рекордное количество – более миллиона. Иностранцы заинтересованы, чтобы украинцы как можно быстрее трудоустроились.

– Например, в Великобритании три месяца получаешь дотации – €405, потом тебя отправляют в “джоб-центр”, где расспрашивают о навыках, чем ты можешь быть полезен этой стране. И таким образом тебя выталкивают из социальной составляющей на экономическую, чтобы ты начал зарабатывать и приносить пользу стране, – рассказывает Андрей Гайдуцкий.

В Польше вы можете по приезду начать искать работу, найти работодателя и уже вместе с ним идти в миграционную службу. Получаете разрешение и несете документы на то, чтобы легально работать.

Тем временем в правительстве уже думают, как возвращать украинцев. Там разработали программу для стимулирования, прежде всего, предпринимательской деятельности — єРобота.

Заявку можно подать онлайн по нескольким направлениям. Первый – запуск нового бизнеса. На него государство даст 250 тыс. грн в одни руки. Эти деньги возвращать не придется.

— Этими грантами может воспользоваться человек, который зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель или еще не имеет такой регистрации. То есть начать свой бизнес с нуля. Гранты выдаются на разные виды деятельности, то есть это может быть и небольшая парикмахерская или оптовая или розничная торговля. Это может быть строительство, – рассказывает первый заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Второе направление – тепличный грант или грант на садоводство. Его могут получить украинцы, которые уже имеют опыт в таких видах деятельности. Условием получения грантов является создание рабочих мест.

В общей сложности уже подано 3 603 заявки. Подать ее можно через Ощадбанк или приложение Дія. Прикрепить нужно и свой бизнес-план.

– Далее заявка рассматривается Ощадбанком. В этом процессе тестируется деловая репутация кандидата на получение гранта, наличие судебных споров, нахождение в банкротстве. То есть мы хотим обеспечить себя как государство, чтобы эти гранты получали добросовестные предприниматели, которые действительно намерены инвестировать свое время и усилия в создание рабочих мест и развитие своего бизнеса, – говорит Татьяна Бережная.

Все надеются, что эта группа грантовых программ будет большим стимулом для находящихся за рубежом украинцев вернуться и работать на благо нашей Родины в такое сложное и бурное время.

Первые деньги планируют выплачивать вскоре. Программа будет действовать бессрочно. Но эксперты убеждены – этого мало, потому что те же гранты смогут получить не все желающие. В первую очередь нужны гарантии для предпринимателей от власти.

— Что касается гарантий для бизнеса – я бы выделил такой механизм, который правительство предложило авиакомпаниям. Помните? Прямо перед началом войны правительство выделило 16 млрд грн на формирование страхового фонда для лизингодателей. Чтобы они были спокойны, что если вдруг что-нибудь случится с самолетом, они смогут через страховую получить компенсацию по стоимости самолета, — говорит Андрей Гайдуцкий.

По его словам, тогда бизнес гораздо легче начнет возобновлять работу, потому что будет спокоен и уверен.

– У бизнеса есть деньги, есть сбережения. Мы это видим по банковской системе. Прирост депозитов населения за июнь 5%, это почти 540 млрд грн. Депозиты юридических лиц упали на 2 или 3%. То есть нет какого-либо массового снятия денег или выезда. Тем более эта ситуация для определенных предпринимателей — возможность занять какую-то нишу на рынке, — убежден Андрей Гайдуцкий.

Сколько украинцев вернется домой, пока эксперты не прогнозируют. Говорят, сейчас до сих пор наблюдается отрицательное сальдо по выезду из страны. Так, за 12 дней июля за границу выехало 630 тыс. украинцев. В Украину вернулись почти 400 тыс. граждан.

Конечно, это гораздо меньше, чем в первые месяцы полномасштабного вторжения, но все будет зависеть от ситуации в стране.