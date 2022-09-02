Вересень, 02 в 12:25

Кабінет міністрів України може закласти в макроекономічний прогноз на 2023 рік курс долара по 50 грн та індекс споживчих цін (інфляцію) на рівні понад 30%.

Про це інформує видання Економічна правда із посиланням на показники макропрогнозу Міністерства економіки України, отримані з власних джерел.

За даними видання, уряд закладає в макропрогноз курс долара по 42 грн станом на початок 2023 року. Водночас до кінця наступного року гривня може девальвувати до 50 грн за долар.

Згідно з розрахунками, ВВП України за підсумками 2022 року скоротиться на 33,2%, а наступного року – має зрости на 4,6%.

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У Кабміні прогнозують, що в Україні продовжиться суттєве зростання споживчих цін. Зокрема, інфляція може сягнути 30,6% за підсумками 2023 року, тоді як станом на червень-2022 вона складала 22,2%.

За розрахунками міністерства, рівень безробіття наступного року має скласти 28,2%. Водночас середня зарплата становитиме 18 тис. 508 грн.

Як відомо, на базі макроекономічних розрахунків Мінекономіки зазвичай формується державний бюджет на наступний рік. Кабмін повинен внести до Верховної Ради текст головного фінансового документа країни не пізніше 15 вересня.

Макропрогноз необхідний для розрахунку доходів та видатків у держбюджеті.

Наскільки реалістичним є такий прогноз – думка експерта

Як зазначив у коментарі Фактам ICTV інвестиційний банкір Сергій Фурса, це один із можливих варіантів прогнозу, які підготувало Мінекономіки. І він є цілком реалістичним.

– Мінекономіки ж не єдиний прогноз підготувало, а декілька, залежно від того, як будуть розвиватися бойові дії. Переважно від цього зараз залежить прогноз. Тому це один із варіантів реалістичного прогнозу, – пояснив Фурса.

Експерт не виключає, що гривня в 2023 році дійсно може девальвувати до 50 грн/долар. Водночас Фурса уточнив, що курс може бути нижчим чи вищим за цей показник. Усе залежить від ситуації на фронті, тривалості війни та західної фінансової допомоги.

– Ми можемо розуміти лише те, що поки триває війна – тиск на гривню збережеться. Чи це означає, що курс гривні обов’язково буде 50? Ні, не означає. Чи може він таким бути? Може. Чи може він піти далі? Може. Це зараз повністю залежить від тривалості війни та від того, як багато грошей ми отримаємо від західних союзників. І багато інших речей, через які ми зараз не можемо зробити базовий прогноз, – наголосив інвестиційний банкір.

Сергій Фурса додав, що Міністерство економіки підготувало прогнози, зокрема, й для того, щоб активізувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

– Тому цей прогноз можна розглядати як формальний один із варіантів для того, щоб задовольнити вимоги МВФ, – підсумував експерт.

Як відомо, Україна веде переговори з МВФ щодо нової програми фінансування і розраховує отримати близько $20 млрд.

Згідно з прогнозом Національного банку України, до кінця 2022 року інфляція прискорюватиметься та сягне показника 31%, а падіння реального ВВП становитиме 33,4%.

Джерело: Економічна правда