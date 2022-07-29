В НБУ прогнозируют наибольшее в истории Украины падение ВВП и рост инфляции до 31%

Спровоцированная Россией полномасштабная война оказывает непосредственное влияние на экономику Украины. В частности, ВВП по итогам 2022 года сократится на треть, а инфляция превысит 30%.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете Национального банка за июль 2022 года.

Что будет с ценами и украинской экономикой – далее в материале

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По данным НБУ, до конца этого года инфляция в Украине будет ускоряться и достигнет показателя 31%. На рост цен оказывают влияние как война, так и высокая стоимость энергоносителей.

– Война привела к нарушению цепочек поставок, сокращению предложения отдельных товаров, увеличению издержек бизнеса, физическому разрушению производственных мощностей и инфраструктуры, а также временной оккупации отдельных территорий. Сохранение высоких цен на энергоносители и рекордные уровни инфляции в странах-партнерах значительно усиливали ценовое давление в Украине. Существенно выросли и инфляционные ожидания бизнеса и домохозяйств, — отмечается в отчете.

Все эти факторы повлекли за собой увеличение расходов на отдельные товары долгосрочного пользования, преимущественно импортированные. В последние месяцы инфляция в Украине росла высокими темпами и достигла 21,5% в июне.

Как уточнили в НБУ, сдерживать цены помогают: фиксация курса гривны; фиксация тарифов на газ и тепло; налаживание поставок продукции через западные границы Украины; избыточное предложение сельскохозяйственного сырья, возникшее в результате блокады Россией украинских морских портов.

– В ближайшие месяцы высока вероятность дальнейших террористических атак РФ на объекты инфраструктуры и производственные мощности в городах Украины, что будет подрывать логистику, повышать риски бизнеса и расшатывать ожидания. Будут сохраняться также высокие мировые цены на энергоносители, прежде всего на газ. Несмотря на жесткие монетарные условия вследствие процентной политики НБУ, валютных интервенций и валютных ограничений, инфляция все же будет расти и к концу года несколько превысит 30%, — говорится в отчете.

В то же время, Нацбанк прогнозирует, что инфляция начнет снижаться в первом квартале 2023 года благодаря налаживанию логистики, постепенному росту урожаев, снижению мировой инфляции и жесткой монетарной политике НБУ.

Негативное влияние на уровень цен могут оказать высокая стоимость энергоносителей и потребность в постепенном приведении тарифов для населения к рыночным уровням.

В целом же, в Нацбанке ожидают, что потребительская инфляция в 2023 году снизится до 20,7%, а в конце 2024 года – замедлится до однознаковых уровней (9,4%). Ее возврат к цели в 5% предполагается только в 2025 году.

Падение экономики Украины

По данным Национального банка, последствия полномасштабной войны спровоцируют существенное сокращение экономики Украины в 2022 году.

По прогнозам НБУ, спад реального ВВП Украины (валового внутреннего продукта) в третьем и четвертом кварталах 2022 года составит 37,5%. Падение ВВП во ІІ квартале 2022 года оценивается в 39,3%, в І квартале – в 15,1%.

По итогам текущего года падение реального ВВП Украины составит 33,4%.

– Военные действия обусловили глубокий спад экономики. После шока первых месяцев войны она постепенно адаптируется к новым условиям, однако падение ВВП в 2022 году будет самым глубоким за всю историю Украины, подчеркивается в инфляционном отчете.

Также отмечается, что в 2022 году падение украинской экономики будет “существенно глубже”, чем в предыдущие, во время Covid-кризиса, а также кризиса 2014-2015 годов.

– Заблокированные порты и значительная миграция за границу, масштабные потери мощностей и инфраструктуры, а также интенсивные боевые действия в ряде регионов будут ограничивать как спрос, так и предложение в 2022 году значительно существеннее по сравнению с 2014–2015 годами… Дополнительный негативный вклад в изменение ВВП в 2022 году будет иметь сельское хозяйство. Несмотря на сравнительно удачную весеннюю посевную и хорошее состояние озимых, собранный урожай будет существенно меньше, чем в прошлом году, — объяснили в Нацбанке.

Однако в финучреждении убеждены, что в 2023 году экономика Украины вернется к росту – при снижении рисков безопасности. Ожидается оживление потребительского спроса, налаживание технологических процессов и логистики, возобновление инвестиций (в том числе благодаря перспективам евроинтеграции Украины).

Согласно прогнозу, в первом квартале 2023 года ВВП будет еще сокращаться (на 19%), а восстановление украинской экономики начнется со второго квартала (составит 17,5%). В третьем квартале следующего года рост реального ВВП ожидается на уровне 13,2%, в четвертом – на 12,3%, а по итогам года – на 5,5%.

В 2024 году Нацбанк ожидает рост ВВП на уровне 4,9%.

– Значительные потери производственного и человеческого потенциала будут сдерживать восстановление экономики. В 2023-2024 годах ВВП будет расти темпами около 5-6% в год, – уточнили в НБУ.

В базовый сценарий Нацбанка закладывается полноценное возобновление работы портов Украины на Черном море с начала 2023 года.

Этот прогноз также предусматривает активную финансовую поддержку Украины со стороны международного сообщества: в размере $13 млрд в 2023 и 2024 годах (по сравнению с $26,8 млрд в этом году).

Альтернативный сценарий прогноза НБУ

В Нацбанке был разработан и альтернативный сценарий восстановления экономики Украины.

Так, если полномасштабная война затянется, украинская экономика (ВВП) в 2023 году вырастет всего на 2%. Полноценное экономическое восстановление начнется не ранее 2024 года.

В то же время инфляция в 2022 году превысит 31% и начнет снижаться в следующем году из-за слабого потребительского спроса. Рост цен ускорится в 2024 году в результате восстановления потребительского спроса.

Источник : НБУ

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