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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Шмыгаль назвал сумму ущерба от нападения России на Украину

Марта Бондаренко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

В Украине уже насчитали $326 млрд прямого ущерба от масштабной военной агрессии России.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам 8-го заседания Совета ассоциации между ЕС и Украиной.

По его словам, правительство совместно с Всемирным банком верифицировало сумму убытков в размере $326 млрд. Из этой суммы $105 млрд необходимы на восстановление разных объектов.

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— То есть это прямой ущерб, который на сегодня уже верифицирован, физический ущерб, — сказал Шмыгаль.

По словам главы правительства, на скорое восстановление необходимо $17 млрд, $3,4 млрд из которых Украина должна получить уже в этом году, а остальное — в 2023 году.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что второй этап восстановления Украины начнется после войны и продлится около года. А третий, наиболее масштабный этап, стартует примерно через год после завершения полномасштабных военных действий.

Источник: Интерфакс-Украина
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