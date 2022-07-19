Июль, 19 в 16:55

Ущерб, нанесенный Буче армией РФ, по оценке специалистов, составляет более 5,2 млрд грн ($191,3 млн).

Об этом сообщили в Киевской школе экономики (KSE). По их данным, в городе повреждено 2 512 сооружений, из которых 301 здание потерпело полное или сильное разрушение.

Из 5,08 млрд грн общей суммы ущерба инфраструктуры почти половину составляет ущерб, нанесенный жилищному фонду – 2,4 млрд грн, из которых из-за разрушения многоквартирных домов – 1,6 млрд грн, и почти 679 млн грн – частных домов.

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В Буче разрушены и повреждены:

861 частный дом;

122 многоквартирных дома;

875 хозяйственных построек;

149 таунхаусов;

202 гаража;

35 теплиц.

Кроме того, в городе разрушены и повреждены 26 образовательных заведений, 20 гостиниц и заведений рекреации, пять культурных и религиозных заведений, три офиса и конференц-центры, и спортивное заведение. Ущерб социальной инфраструктуре Бучи составляет более 2 млрд грн.

Из-за разрушения объектов промышленной инфраструктуры в Буче город потерял более 290 млн грн. Среди 127 разрушенных и поврежденных объектов промышленности – 39 промышленных зданий, 24 хозяйственных постройки и пять складов.

Еще 487,9 млн грн ущерба нанесено Буче в результате повреждений и разрушений инфраструктуры энергетики и жилищно-коммунальной сферы.

В KSE добавили, что оценку потерь сделали на основе данных оцифровки высокоточных снимков из дронов, собранных в рамках проекта Rebuildua, инициированного SmartFarming и Vkursi Zemli. На сегодняшний день это самые точные данные оценки убытков города.

Напомним, что город Буча и Бучанская община Киевской области находились под оккупацией россиян больше месяца. 31 марта украинские военные освободили эти населенные пункты от российских захватчиков.

7 июня глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в Бучанском районе за время оккупации погибли 1 137 человек, а в городе Буча — 461.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 146-е сутки.

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Фото: Макс Ильченко