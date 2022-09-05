Вересень, 05 в 20:21

В Україні вже нарахували $326 млрд прямої шкоди від масштабної воєнної агресії Росії.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками 8-го засідання Ради асоціації між ЄС та Україною.

За його словами, уряд спільно зі Світовим банком верифікували суму збитків у розмірі $326 млрд. З цієї суми $105 млрд необхідні на відновлення різних об’єктів.

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– Тобто це пряма шкода, яку на сьогодні вже верифіковано, фізична шкода, – сказав Шмигаль.

За словами очільника уряду, на швидке відновлення необхідно $17 млрд, $3,4 млрд з яких Україна має отримати вже цього року, а решту – у 2023 році.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що другий етап відбудови України розпочнеться після війни й триватиме близько року. А третій, найбільш масштабний етап, стартує приблизно через рік після завершення повномасштабних воєнних дій.