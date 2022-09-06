Сентябрь, 06 в 14:21

Украинцы жалуются, что в некоторых отделениях Приватбанка в кассах невозможно получить наличные доллары.

Поэтому люди не могут снять американскую валюту со счетов, а также получить денежные переводы в ней.

Пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга в комментарии Фактам ICTV объяснил, что такая ситуация сложилась из-за определенных трудностей с логистикой и доставкой наличной валюты.

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По его словам, с этим сегодня сталкиваются все украинские банки. Однако в Приватбанке заверили, что прилагают все усилия, чтобы удовлетворить потребности клиентов и вкладчиков.

Но проблема возникла еще и потому, что спрос на валюту вырос в разы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем в пресс-службе Райффайзен Банка в комментарии Фактам ICTV сообщили, что их клиенты могут получить наличную иностранную валюту (доллары США и евро) в отделениях банка по всем операциям, согласно действующим требованиям НБУ.

Также украинцам напомнили, что банк выплачивает переводы Western Union как в гривне, так и в иностранной валюте (долларах США или евро).