Вересень, 06 в 14:21

Українці скаржаться на те, що у деяких відділеннях Приватбанку в касах неможливо отримати готівкові долари.

Через це люди не можуть зняти американську валюту з рахунків, а також отримати грошові перекази в ній.

Прессекретар Приватбанку Олег Серга у коментарі Фактам ICTV пояснив, що така ситуація склалась через певні труднощі з логістикою та доставкою готівкової валюти.

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За його словами, з цим сьогодні стикаються всі українські банки. Однак у Приватбанку запевнили, що докладають усіх зусиль, щоб задовольнити потреби клієнтів та вкладників.

Але проблема виникла ще й тому, що попит на валюту зріс в рази порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Тим часом у пресслужбі Райффайзен Банку у коментарі Фактам ICTV повідомили, що їхні клієнти можуть отримати готівкову іноземну валюту (долари США та євро) у відділеннях банку за всіма операціями, згідно з чинними вимогами НБУ.

Також українцям нагадали, що банк виплачує перекази Western Union як у гривні, так і в іноземній валюті (доларах США або євро).