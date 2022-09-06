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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро подешевел, а доллар без изменений: курс валют в Украине

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Гроші
Фото: Depositphotos

По состоянию на 6 сентября Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 36.57 грн.

Курс евро установлен на уровне 36,26 грн. Он снизился на 27 копеек.

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Курс валют в Приватбанке 6 сентября:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 39,15 40,15
Доллар/грн 39,5 39,9

Курс валют в Ощадбанке:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 40,0 40,75
Доллар/грн 39,80 39,99

Курс валют в Монобанке:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 36,50 37,40
Доллар/грн 36,65 37,49

Курс валют в Райффайзен Банке:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 40,0 40,50
Доллар/грн 40,60 41,00

Курс валют в УкрСиббанке:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 36,35 37,35
Доллар/грн 36,57 37,57

Купить доллар на черном рынке можно по 40,75 грн, продать — за 40,88 грн. Евро в обменниках стоит 40,10 грн, продать его можно за 40,30 грн.

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При каких условиях курс доллара в Украине может вырасти до 50 грн/1$: объяснение аналитика

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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