Евро подешевел, а доллар без изменений: курс валют в Украине
Фото: Depositphotos
По состоянию на 6 сентября Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 36.57 грн.
Курс евро установлен на уровне 36,26 грн. Он снизился на 27 копеек.
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Курс валют в Приватбанке 6 сентября:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|39,15
|40,15
|Доллар/грн
|39,5
|39,9
Курс валют в Ощадбанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|40,0
|40,75
|Доллар/грн
|39,80
|39,99
Курс валют в Монобанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,50
|37,40
|Доллар/грн
|36,65
|37,49
Курс валют в Райффайзен Банке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|40,0
|40,50
|Доллар/грн
|40,60
|41,00
Курс валют в УкрСиббанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,35
|37,35
|Доллар/грн
|36,57
|37,57
Купить доллар на черном рынке можно по 40,75 грн, продать — за 40,88 грн. Евро в обменниках стоит 40,10 грн, продать его можно за 40,30 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк