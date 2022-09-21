Сентябрь, 21 в 16:14

Верховная Рада Украины окончательно вернула акцизный налог на горючее, отмененный в марте этого года, после начала полномасштабной войны.

Как сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк, соответствующий проект закона № 7668-д во втором чтении и в целом поддержали 255 народных депутатов.

В частности, от Слуги народа проголосовали 195 нардепов, от Платформы за жизнь и мир – 14, от группы За будущее – 12, от Голоса – 1, от группы Доверие – 14, от группы Восстановления Украины – 14, а также пять внефракционных. Ни одного голоса не дали фракции Батькивщина и Европейская Солидарность.

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Согласно положениям законопроекта, акцизы возвращаются в размере:

• бензин – €100/1000 литров;

• дизтопливо – €100/1000 литров;

• биотопливо – €100/1000 литров;

• сжиженный газ, бутан, изобутан – €52/1000 литров.

Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс Украины. В то же время НДС для горючего останется на уровне 7%.

Нулевая ставка акциза будет сохраняться для закупки топлива для нужд Министерства обороны Украины.

– Сделана льгота для топлива на нужды Минобороны. Для военных акциз будет €0/1000 литров. Эта льгота будет действовать исключительно для Минобороны на период военного и чрезвычайного положения, – отметил Железняк.

Новые нормы будут действовать до завершения военного положения в Украине, но не позже 1 июля 2023 года.

Закон вступит в силу через день после опубликования. По словам Железняка, возвращения акцизов следует ожидать в конце сентября.

Согласно объяснительной записке, за счет возвращения акциза на горючее планируется поддержать экономику Украины в условиях войны и наполнить доходную часть госбюджета. Средства, в частности, хотят направить на финансирование дорожного хозяйства.

Как известно, в марте этого года Верховная Рада отменила акциз на горючее и снизила НДС с 20 до 7%. Этот шаг был обусловлен острым кризисом на рынке горючего в Украине, вызванным мировым топливным кризисом и ударами войск РФ по украинской инфраструктуре, в частности по нефтебазам.

Когда ситуация с горючим в Украине стабилизировалась, Кабинет министров предложил вернуть акциз. Ставка в размере €100/1000 литров является меньшей, чем до полномасштабной войны. Тогда ставки на бензин и дизтопливо составляли €213,5 и €139,5 соответственно.