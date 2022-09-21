Вересень, 21 в 16:14

Верховна Рада України остаточно повернула акцизний податок на пальне, який був скасований у березні цього року, після початку повномасштабної війни.

Як поінформував народний депутат від Голосу Ярослав Железняк, відповідний проєкт закону № 7668-д у другому читанні та в цілому підтримали 255 народних депутатів.

Зокрема, від Слуги народу проголосували 195 нардепів, від Платформи за життя та мир – 14, від групи За майбутнє – 12, від Голосу – 1, від групи Довіра – 14, від групи Відновлення України – 14, а також п’ять позафракційних. Жодного голосу не дали фракції Батьківщина та Європейська солідарність.

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Згідно з положеннями законопроєкту, акцизи повертаються в розмірі:

• бензин – €100/1000 л;

• дизпаливо – €100/1000 л;

• біопаливо – €100/1000 л;

• скраплений газ, бутан, ізобутан – €52/ 1000 л.

Відповідні зміни вносяться до Податкового кодексу України. Водночас ПДВ для пального залишиться на рівні 7%.

Нульова ставка акцизу зберігатиметься для закупівлі палива для потреб Міністерства оборони України.

– Зроблена пільга для палива на потреби Міноборони. Для військових акциз буде €0/1000 л. Ця пільга буде діяти виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану, – зазначив Железняк.

Нові норми діятимуть до завершення військового стану в Україні, але не пізніше 1 липня 2023 року.

Закон набуде чинності через день після опублікування. За словами Железняка, повернення акцизів слід очікувати наприкінці вересня.

Згідно з пояснювальною запискою, за рахунок повернення акцизу на пальне планується підтримати економіку України в умовах війни та наповнити дохідну частину держбюджету. Кошти, зокрема, хочуть спрямувати на фінансування дорожнього господарства.

Як відомо, в березні цього року Верховна Рада скасувала акциз на пальне та знизила ПДВ з 20% до 7%. Цей крок був зумовлений гострою кризою на ринку пального в Україні, яку спричинили світова паливна криза й удари військ РФ по українській інфраструктурі, зокрема по нафтобазах.

Коли ж ситуація з пальним в Україні стабілізувалася, Кабінет міністрів запропонував повернути акциз. Ставка в розмірі €100/1000 л є меншою, ніж до повномасштабної війни. Тоді ставки на бензин і дизпаливо становили €213,5 та €139,5 відповідно.

Джерело: Ярослав Железняк