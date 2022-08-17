Август, 17 в 15:09

Частичный возврат акциза на топливо существенно не повлияет на розничные цены.

Об этом на брифинге заявил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. Он отметил, что “не будет скачка цен на АЗС”, а также напомнил, что в мире продолжают падать цены на нефть.

— Вчера были хорошие новости, что нефть упала до $92 за баррель, соответственно, цены на нефтепродукты сейчас попадают на мировом рынке. Цены закупочные будут снижаться. И сейчас очень хороший момент, чтобы ввести эти акцизы. И для потребителя это пройдет незаметно, – сказал эксперт.

Он отметил, что налоги с горючего в мире являются очень мощным источником поступлений в госбюджеты.

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По словам Куюна, предложение Кабмина установить одинаковые акцизы на бензин, дизтопливо и автогаз, который будет составлять около 4 грн на литр, является правильным.

– Это 8% от цены бензина или дизтоплива и более 10% на сжиженный газ. Это налоговая нагрузка небольшая, – сказал он.

Напомним, что Министерство инфраструктуры инициировало частичный возврат ставок акциза на бензин и дизель на уровне €100/1000 л.

До полномасштабного вторжения ставки на бензин и дизель составляли €213,5 и €139,5 соответственно, то есть почти в два и полтора раза больше.