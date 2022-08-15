Август, 15 в 16:39

Возвращение акциза на горючее может произойти в Украине с 1 сентября или с 1 октября 2022 года. Все будет зависеть от того, как быстро Верховная Рада примет соответствующий законопроект.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Брифинг был посвящен законопроекту о возвращении ставок акциза на горючее. Кубраков напомнил, что Министерство инфраструктуры Украины на прошлой неделе предложило частично вернуть акциз. Кабинет министров поддержал это предложение.

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– Если он (законопроект. — Ред.) будет рассмотрен в ближайшие недели, то он может заработать с 1 сентября или с 1 октября, — отметил Кубраков.

Министр также прокомментировал ситуацию с топливом на украинских АЗС. Он напомнил, что в марте этого года Верховная Рада полностью отменила акциз на горючее и снизила НДС с 20% до 7%. Причиной был значительный кризис на рынке горючего, и власти пытались стабилизировать ситуацию.

Сейчас, по словам Кубракова, ситуация стабилизирована, горючее уже есть на всех автозаправках по стране, во всех регионах (как в крупных сетях АЗС, так и в меньших). И, несмотря на повышение Национальным банком официального курса гривны, цены на бензин, дизель и автогаз продолжают снижаться в некоторых сетях.

Кубраков объяснил это падением стоимости горючего на мировых рынках нефтепродуктов. Поэтому в Кабмине решили вернуть акциз.

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Размер акциза, влияние на украинцев и ожидаемые доходы

Министр проинформировал, что законопроект предлагает возвращение акциза на бензин, дизтопливо, а также на автогаз. В частности, для бензина и дизеля предлагается ставка на уровне €100, что меньше, чем было до полномасштабной войны.

– Это введение акцизных ставок на бензин и дизель на уровне €100. Напомню, до войны было соответственно €213 и почти €140, то есть было больше. Мы вводим акциз частично, не в том объеме, какой был, – заявил Кубраков.

Для сравнения он рассказал, что в Европейском Союзе директивой предусмотрен минимальный уровень акциза на бензин в размере €359. В Германии ставка акциза на бензин составляет €654, в Польше – €276, в Румынии – €373, в Словакии – €555.

Кубраков добавил, что, согласно расчетам, в гривнах на литре такой акциз составит 2-4 грн. Однако в Кабмине надеются, что стоимость горючего для конечного потребителя не изменится или минимально изменится, поскольку мировые цены падают.

– Мы рассчитываем, что сейчас цена на мировых рынках продолжает падать. Надеюсь, что вообще не будет изменений розничных цен на дизель, а на бензин будут незначительные. Если такая тенденция на рынке сохранится, и если наши законопроекты будут поддержаны в ближайшее время в Верховной Раде, — заявил глава Мининфраструктуры.

Он заверил, что власти пытаются вернуть размер акциза до такого уровня, чтобы это не ударило по людям и бизнесу.

После возвращения акциза в Кабмине ожидают поступления в госбюджет на уровне примерно 2-3 млрд грн в месяц.

– Надеюсь, частичное возвращение акциза позволит доделать до конца этого года хотя бы в небольших объемах временные мосты, которые мы сейчас начали делать. И второе – у Министерства финансов достаточно сложная ситуация с ликвидностью в системе, поэтому любые поступления в бюджет, акцизы или налоги, которые были отменены в начале года, они все важны и имеют значение, — объяснил Кубраков.

В то же время НДС на горючее до уровня, который был до полномасштабной войны (20%), возвращать не планируют, поскольку в таком случае цены на АЗС резко возрастут. НДС останется на отметке 7%.

По состоянию на 15 августа, цены на бензин А-95+ на украинских АЗС колеблются в пределах 50,89 грн/л. Бензин категории А-95 можно приобрести в среднем за 49,87 грн/л, бензин А-92 – за 48,59 грн/л. Средняя стоимость дизтоплива составляет 53,64 грн/л.

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Источник: Media Center Ukraine