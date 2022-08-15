Возвращение акциза на бензин и дизель позволит начать быстрее восстанавливать инфраструктуру – МИУ

Август, 15 в 16:26

Кабинет министров поддержал законопроект об изменениях в Налоговый кодекс Украины, которым предусматривается частичный возврат ставок акциза на топливо, действовавших до полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Ведомство инициировало частичное возвращение ставок акциза на бензин и дизель на уровне €100/1000 л. До полномасштабного вторжения ставки на бензин и дизель составляли €213,5 и €139,5 соответственно, то есть почти в два и полтора раза больше.

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При этом в Евросоюзе минимальный уровень акциза устанавливается Директивой 2003/96/ЕС, и на сегодняшний день минимальная ставка акциза на бензин по ней составляет €359 за 1000 л.

— Таким образом, предлагаемые ставки ниже тех, которые обязательны для стран-членов ЕС. Например, в Германии ставка акциза на бензин составляет €654,5, в Польше – €276,8, Румынии – €373,3, а в Словакии – €555. При этом льготный налог на добавленную стоимость на топливо на уровне 7% сохраняется. До марта этого года действовала ставка 20% НДС на топливо, — отмечается в релизе МИУ.

Напомним, в марте Верховная Рада отменила акцизы на горючее. Это решение было обусловлено кризисом на рынке топлива, вызванным мировым топливным кризисом и атаками России на инфраструктуру для хранения и транспортировки энергоносителей.

С июля ситуация на рынке горючего стабилизировалась. Для этого были введены меры по упрощению логистики горючего, обеспечены условия для больших долгосрочных контрактов как для бизнеса, так и для государственного сектора.

— Отмена акциза была вынужденным и своевременным решением, которое, среди прочего, помогло стабилизировать ситуацию на рынке топлива. Сейчас игроки рынка адаптировались, и мы можем вернуться к нормальному функционированию фискальных инструментов. По нашему предложению, ставки акциза существенно меньше тех, которые действовали до полномасштабного вторжения. Кроме того, сохраняется действующая уменьшенная с 20% до 7% ставка НДС. Акциз, хоть и в урезанном виде, позволит провести минимальные ремонты, прежде всего, мостов и улучшит ликвидность всей финансовой системы государства, – прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По расчетам Министерства инфраструктуры, частичный возврат акцизов на дизель и бензин на фоне снижения цен на нефтепродукты на мировых рынках будет иметь минимальное влияние на розничную стоимость.