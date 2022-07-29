Июль, 29 в 18:08

Украина уже с субботы, 30 июля, более чем вдвое увеличивает объем коммерческого экспорта своей электроэнергии в Европейский Союз. А за год Киев планирует нарастить эти показатели еще в восемь раз.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства премьер Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что уже заработал “энергетический безвиз” между Украиной и Евросоюзом.

Сейчас смотрят

– С завтрашнего дня возможности для продажи украинской электроэнергии в Европу вырастут в 2,5 раза. Сейчас мы экспортируем 100 МВт, а будем поставлять уже 250 МВт, которые за год хотим увеличить еще в восемь раз, — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что потенциал Украины в экспорте электроэнергии оценивается в миллиарды евро.

Как известно, в марте этого года Украина и Молдова успешно синхронизировались с электрической сетью континентальной Европы (присоединились к энергосистеме ENTSO-E). После этого появилась информация, что наше государство возобновит экспорт своей электроэнергии в страны Европейского Союза.

Накануне в Укрэнерго сообщили, что объем коммерческого экспорта электроэнергии в ЕС, который с конца июня составляет 100 МВт, к концу июля вырастет в 2,5 раза.