Вересень, 27 в 19:28

Україна повністю заборонила будь-який експорт товарів до Росії. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів на засіданні 27 вересня.

Як поінформували в Міністерстві економіки, уряд ухвалив постанову Про заборону вивезення товарів з України на митну територію РФ.

Згідно з цим документом, вивезення з митної території України до РФ товарів за зовнішньоекономічними контрактами тепер заборонено.

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Постанова діятиме до дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні, а також до припинення агресії з боку Росії.

– Ми продовжуємо санкційний тиск проти РФ. Ця постанова – ще один із багатьох інструментів економічного впливу… Хочу констатувати, що з початку війни експорт товарів до РФ де-факто було зупинено. Тепер це закріплено і на правовому рівні, – наголосила перший віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко.

В міністерстві запевнили, що рішення про повну заборону експорту не матиме негативних наслідків для української економіки.

Так, згідно зі статистичними даними, з березня по червень 2022 року експорт українських товарів до РФ становив лише $4,2 млн. З них:

продукція з чорних металів на $4,189 млн;

хімічна продукція на суму $57,2 тис.

А, наприклад, у січні цього року, тобто до повномасштабного вторгнення російських військ, підприємства України експортували до РФ товари на $250 млн.

В Мінекономіки уточнили, що ембарго на експорт матиме позитивний вплив для українських компаній, які мали зобов’язання за контрактами перед суб’єктами в РФ. Тепер компанії зможуть обґрунтовано не дотримуватися контрактних умов та сконцентруватися на інших ринках.

На початку вересня Кабінет міністрів повністю заборонив експорт українського вугілля. А в червні було запроваджено заборону на експорт з нашої держави мазуту та газу українського видобутку.