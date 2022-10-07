Октябрь, 06 в 23:35

Кандидатура бывшего главы Ощадбанка Андрея Пышного рекомендована профильным комитетом парламента Украины на должность главы Нацбанка.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

— Комитет только что рекомендовал поддержать проект Постановления Верховной Рады Украины о назначении Пышного А.Г. на должность Председателя Национального банка Украины, — написал он.

Ранее на должность главы НБУ кандидатуру Андрея Пышного украинскому парламенту предложил президент Владимир Зеленский.

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Предыдущий глава нацрегулятора Кирилл Шевченко объявил, что подает в отставку. Соответствующее заявление он передал на рассмотрение президенту Зеленскому. Причиной отставки Шевченко назвал проблемы со здоровьем.

Впоследствии Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение главе НБУ Шевченко.

Факты ICTV собрали всю известную информацию о биографии следующего вероятного главы Национального банка Украины Андрея Пышного.

Фото: Андрій Пишний