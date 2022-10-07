Пышный рекомендован профильным комитетом ВРУ на должность главы НБУ
Кандидатура бывшего главы Ощадбанка Андрея Пышного рекомендована профильным комитетом парламента Украины на должность главы Нацбанка.
Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
— Комитет только что рекомендовал поддержать проект Постановления Верховной Рады Украины о назначении Пышного А.Г. на должность Председателя Национального банка Украины, — написал он.
Ранее на должность главы НБУ кандидатуру Андрея Пышного украинскому парламенту предложил президент Владимир Зеленский.
Предыдущий глава нацрегулятора Кирилл Шевченко объявил, что подает в отставку. Соответствующее заявление он передал на рассмотрение президенту Зеленскому. Причиной отставки Шевченко назвал проблемы со здоровьем.
Впоследствии Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение главе НБУ Шевченко.
Факты ICTV собрали всю известную информацию о биографии следующего вероятного главы Национального банка Украины Андрея Пышного.
Фото: Андрій Пишний