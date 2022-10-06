Октябрь, 06 в 16:31

В четверг, 6 октября, президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о назначении на должность главы Национального банка Украины (НБУ) Андрея Пышного.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ВР.

Пока текст проекта, как и другие сопроводительные документы, еще не обнародован. В то же время в графе “даты и состояние прохождения” отмечено, что постановление уже передано на рассмотрение руководству парламента.

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Напомним, 6 октября Рада проголосовала за увольнение Кирилла Шевченко с должности главы Нацбанка Украины.

Андрей Пышный является членом международной группы Ермака-Макфола по санкциям против России.

Он был председателем правления АО Ощадбанк с марта 2014 года по ноябрь 2020 года.