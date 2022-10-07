Жовтень, 06 в 23:35

Кандидатуру колишнього очільника Ощадбанку Андрія Пишного рекомендовано профільним комітетом парламенту України на посаду голови Нацбанку.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

– Комітет щойно рекомендував підтримати проект Постанови Верховної Ради України про призначення Пишного А.Г. на посаду Голови Національного банку України, – написав він.

Раніше на посаду голови НБУ кандидатуру Андрія Пишного українському парламенту запропонував президент Володимир Зеленський.

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Попередній очільник нацрегулятора Кирило Шевченко оголосив, що подає у відставку. Відповідну заяву він передав на розгляд президенту Зеленському. Причиною відставки Шевченко назвав проблеми зі здоров’ям.

Згодом Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру главі НБУ Шевченку.

Факти ICTV зібрали усю відому інформацію про біографію наступного ймовірного очільника Національного банка України Андрія Пишного.

Фото: Андрій Пишний