Жовтень, 11 в 23:19

Міжнародний валютний фонд (МВФ) підтвердив прогноз падіння ВВП України у 2022 році на 35% за інфляції 30%.

При цьому, як випливає з жовтневого звіту МВФ World Economic Outlook, Фонд утримався від інших оцінок.

Прогноз падіння ВВП України фонд не змінив – у квітні також прогнозували падіння на 35%.

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Водночас у МВФ утрималися від макропрогнозу для України на наступні кілька років.

– Для України всі прогнози на 2022-27 роки, окрім прогнозів реального ВВП і споживчих цін, опущені через надзвичайно високий ступінь невизначеності, – йдеться в повідомленні.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що виконавча рада Міжнародного валютного фонду підтримала надання Україні близько $1,3 млрд, які були передані 7 жовтня.

Водночас президентка Європейського банку реконструкції та розвитку (EBRD) Оділь Рено-Бассо заявила, що на Україну очікує різке падіння економіки через війну, розв’язану Російською Федерацією, а тому вона й надалі потребуватиме величезної фінансової підтримки. За прогнозом, зростання економіки країни відновиться 2023 року, але буде дуже повільним.