Октябрь, 20 в 15:56

Национальный банк Украины уже в третий раз сохранил учетную ставку на уровне 25%. Центробанк повысил ее до нынешнего уровня в июне этого года.

О таком решении проинформировали в пресс-службе НБУ.

– Правление Нацбанка Украины приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых. Курсовая стабильность, поддержанная этим уровнем учетной ставки и дополнительными мерами НБУ, и в дальнейшем будет способствовать сохранению управляемости инфляционных процессов, — отмечается в сообщении.

По данным регулятора, потребительская инфляция в Украине (рост потребительских цен) в условиях войны растет, однако остается управляемой. В сентябре она составила 24,6%.

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В октябре ускорение инфляции продолжается из-за последствий полномасштабной войны РФ против Украины. Среди причин роста цен: нарушение логистики поставок, разрушение предприятий, рост издержек бизнеса, сокращение предложения услуг и товаров, дальнейший рост инфляции в мире.

В то же время, фиксация размера тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также урегулирование топливного кризиса способствовали сдерживанию цен.

– В этом году инфляция достигнет около 30%, но в последующие годы она должна замедлиться при ожидаемом снижении рисков безопасности и слаженной монетарной и фискальной политике, — уточнили в НБУ.

В центробанке прогнозируют, что в 2023 году инфляция замедлится до 20,8%, а через год – будет ниже 10%.

В Нацбанке добавили, что после глубокого падения в начале полномасштабной войны экономика Украины оживляется. И ее восстановление продолжится в 2023-2024 годах. В то же время падение ВВП в текущем году составит около 32%. Регулятор прогнозирует темпы роста ВВП Украины в последующие годы на уровне 4-5%.

В Нацбанке отмечают, что важным условием стабильного функционирования украинской экономики в условиях войны и послевоенного восстановления является сотрудничество с международными партнерами. Средства, получаемые Украиной от Запада, останутся критически важным источником наполнения государственного бюджета.

– Международная финансовая помощь стала основным источником покрытия значительных бюджетных нужд во время полномасштабной войны. Дефицит бюджета в последующие годы будет уменьшаться, но все еще будет на высоком уровне из-за необходимости поддержки обороноспособности страны и бесперебойного функционирования экономики, — объяснили в НБУ.

С начала полномасштабного вторжения РФ объемы международного финансирования составили около $23 млрд (в основном это были гранты).

Как известно, 2 июня правление НБУ повысило учетную ставку с 10% до 25% годовых. В дальнейшем, 21 июля и 8 сентября, Нацбанк сохранил ее на этом же уровне.

Как известно, учетная ставка НБУ является одним из инструментов, посредством которого центробанк устанавливает для банков и других игроков финансового рынка ориентир стоимости денежных средств. От размера учетной ставки зависит стоимость кредитов и депозитов украинцев.