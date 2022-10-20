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Факти / Україна / Економіка

Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 25% та прогнозує інфляцію в 30%

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 25% та прогнозує інфляцію в 30%
Фото: Depositphotos

Національний банк України вже втретє зберіг облікову ставку на рівні 25%. Центробанк підвищив її до нинішнього рівня в червні цього року.

Про таке рішення поінформували в пресслужбі НБУ.

– Правління Нацбанку України ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних. Курсова стабільність, підтримана цим рівнем облікової ставки та додатковими заходами НБУ, і надалі сприятиме збереженню керованості інфляційних процесів, – зазначається в повідомленні.

За даними регулятора, споживча інфляція в Україні (зростання споживчих цін) в умовах війни зростає, проте залишається керованою. У вересні вона становила до 24,6%.

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У жовтні прискорення інфляції триває через наслідки повномасштабної війни РФ проти України. Серед причин зростання цін: порушення логістики постачання, руйнування підприємств, зростання витрат бізнесу, скорочення пропозиції послуг і товарів, подальше зростання інфляції у світі.

Водночас фіксація розміру тарифів на житлово-комунальні послуги, а також врегулювання паливної кризи сприяли стримуванню цін.

– Цього року інфляція сягне близько 30%, але в наступні роки вона має сповільнитися за умови очікуваного зниження безпекових ризиків і злагодженої монетарної та фіскальної політики, – уточнили в НБУ.

У центробанку прогнозують, що в 2023 році інфляція сповільниться до 20,8%, а ще через рік – буде нижче 10%.
У Нацбанку додали, що після глибокого падіння на початку повномасштабної війни економіка України пожвавлюється. І її відновлення продовжиться в 2023–2024 роках. Водночас падіння ВВП в поточному році складе близько 32%. Регулятор прогнозує темпи зростання ВВП України в наступні роки на рівні 4–5%.

У Нацбанку наголошують, що важливою передумовою стабільного функціонування української економіки в умовах війни та післявоєнного відновлення є співпраця з міжнародними партнерами. Кошти, які Україна отримує від Заходу, залишаться критично важливим джерелом наповнення державного бюджету.

– Міжнародна фінансова допомога стала основним джерелом покриття значних бюджетних потреб під час повномасштабної війни. Дефіцит бюджету в наступні роки зменшуватиметься, але все ще перебуватиме на високому рівні через потребу підтримання обороноздатності країни та безперебійного функціонування економіки, – пояснили в НБУ.

З початку повномасштабного вторгнення РФ обсяги міжнародного фінансування склали близько $23 млрд (здебільшого це були гранти).

Як відомо, 2 червня правління НБУ підвищило облікову ставку з 10% до 25% річних. У подальшому, 21 липня та 8 вересня, Нацбанк зберіг її на цьому ж рівні.

Як відомо, облікова ставка НБУ є одним із інструментів, за допомогою якого центробанк встановлює для банків та інших гравців фінансового ринку орієнтир вартості грошових коштів. Від розміру облікової ставки, зокрема, залежить вартість кредитів та депозитів українців.

Джерело: НБУ
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