Жовтень, 20 в 15:56

Національний банк України вже втретє зберіг облікову ставку на рівні 25%. Центробанк підвищив її до нинішнього рівня в червні цього року.

Про таке рішення поінформували в пресслужбі НБУ.

– Правління Нацбанку України ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних. Курсова стабільність, підтримана цим рівнем облікової ставки та додатковими заходами НБУ, і надалі сприятиме збереженню керованості інфляційних процесів, – зазначається в повідомленні.

За даними регулятора, споживча інфляція в Україні (зростання споживчих цін) в умовах війни зростає, проте залишається керованою. У вересні вона становила до 24,6%.

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У жовтні прискорення інфляції триває через наслідки повномасштабної війни РФ проти України. Серед причин зростання цін: порушення логістики постачання, руйнування підприємств, зростання витрат бізнесу, скорочення пропозиції послуг і товарів, подальше зростання інфляції у світі.

Водночас фіксація розміру тарифів на житлово-комунальні послуги, а також врегулювання паливної кризи сприяли стримуванню цін.

– Цього року інфляція сягне близько 30%, але в наступні роки вона має сповільнитися за умови очікуваного зниження безпекових ризиків і злагодженої монетарної та фіскальної політики, – уточнили в НБУ.

У центробанку прогнозують, що в 2023 році інфляція сповільниться до 20,8%, а ще через рік – буде нижче 10%.

У Нацбанку додали, що після глибокого падіння на початку повномасштабної війни економіка України пожвавлюється. І її відновлення продовжиться в 2023–2024 роках. Водночас падіння ВВП в поточному році складе близько 32%. Регулятор прогнозує темпи зростання ВВП України в наступні роки на рівні 4–5%.

У Нацбанку наголошують, що важливою передумовою стабільного функціонування української економіки в умовах війни та післявоєнного відновлення є співпраця з міжнародними партнерами. Кошти, які Україна отримує від Заходу, залишаться критично важливим джерелом наповнення державного бюджету.

– Міжнародна фінансова допомога стала основним джерелом покриття значних бюджетних потреб під час повномасштабної війни. Дефіцит бюджету в наступні роки зменшуватиметься, але все ще перебуватиме на високому рівні через потребу підтримання обороноздатності країни та безперебійного функціонування економіки, – пояснили в НБУ.

З початку повномасштабного вторгнення РФ обсяги міжнародного фінансування склали близько $23 млрд (здебільшого це були гранти).

Як відомо, 2 червня правління НБУ підвищило облікову ставку з 10% до 25% річних. У подальшому, 21 липня та 8 вересня, Нацбанк зберіг її на цьому ж рівні.

Як відомо, облікова ставка НБУ є одним із інструментів, за допомогою якого центробанк встановлює для банків та інших гравців фінансового ринку орієнтир вартості грошових коштів. Від розміру облікової ставки, зокрема, залежить вартість кредитів та депозитів українців.