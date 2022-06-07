Укрепили гривну: экономист объяснил, как повышение ставки НБУ повлияет на украинцев

Национальный банк Украины, повысив учетную ставку с 10% до 25%, фактически пошел навстречу украинцам, а не государственному бюджету.

Об этом рассказал бывший первый заместитель министра развития экономики Украины, экс-исполняющий обязанности министра, экономист Павел Кухта в комментарии ведущему программы Свобода слова на ICTV Вадиму Карпьяку в эфире национального телемарафона.

Кухта объяснил, что Национальный банк является, по сути, единственным источником денег в Украине. И от размера учетной ставки, повышенной НБУ, зависит стоимость кредитов и депозитов украинцев.

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Теперь начнут расти ставки по гривневым депозитам, а значит, украинцы будут охотнее вкладывать свои средства.

– От этой ставки зависит, сколько стоят все кредиты, депозиты, облигации. Сколько стоят деньги для нас с вами, зависит от размера ставки Нацбанка. И когда они так резко подняли эту ставку, они сделали деньги дороже. В нашем случае это неплохо, это хорошо, потому что они сделали дороже нашу гривну. Они сделали ее более привлекательной для того, чтобы вкладывать в нее деньги. Поскольку сейчас начнут расти ставки по гривневым депозитам, выгоднее будет вложить в депозит. Сейчас ожидаемо в какой-то момент возрастут ставки облигаций Министерства финансов… Соответственно, будет выгоднее туда вкладывать деньги, — отметил Кухта.

Он добавил, что решение НБУ о повышении учетной ставки также позволит остановить падение гривны и “сбить инфляцию” (рост потребительских цен).

– Это делает гривну более привлекательной и позволяет остановить, а может и откатить назад девальвацию, то есть падение гривны, которое мы видели в предыдущие недели… Это решение направлено на то, чтобы сделать гривну более сильной по отношению к доллару и сбить инфляцию. У нас инфляция уже 17%, она растет дальше, и Нацбанку что-то нужно с этим делать. Он еще и периодически допечатывает деньги, чтобы профинансировать бюджет. Таким образом (через повышения ставки, – Ред.) они всю эту ситуацию стабилизируют, – объяснил экономист.

Павел Кухта назвал решение Нацбанка правильным, хоть и неудобным для государственного бюджета.

– Оно действительно неудобно для бюджета, для Министерства финансов. Им с точки зрения финансирования бюджета выгодно, чтобы для них печатали деньги и давали их дешевле со стороны НБУ. Но это сказывается на людях. И Нацбанк здесь пошел навстречу людям, а не бюджету, – подчеркнул экономист.

В то же время, Кухта не считает, что повышение ставки поможет перекрыть дефицит госбюджета Украины. Он объяснил, что в условиях полномасштабной войны наше государство зарабатывает в месяц примерно $3 млрд, а тратит не менее $8 млрд. И этот дефицит нереально закрыть собственными силами, пока идет война.

– Дыра действительно большая. Но мы должны быть реалистами: пока идет война, эту дыру невозможно закрыть только нашим ресурсом. Невозможно столько собрать сейчас налогами, чтобы свести бюджет без дефицита или с малым дефицитом. Эту дыру нужно закрывать за счет помощи союзников, – заявил экономист.

Комментируя идею правительства о возвращении налогов на импорт, который завозится в Украину, Кухта назвал это правильным шагом. По его словам, это отчасти поможет пополнить госбюджет.

– Более того, тяжело будет разговаривать с донорами о том, что дайте нам деньги, не собирая при этом очевидных налогов с импорта, который к тому же вредит нашему производителю. Потому что, по сути, сложилась ситуация, что наш производитель может сейчас платить налогов больше, чем импорт из-за границы, — добавил экономист.

Стоит отметить, что в мае Национальный банк принял решение об отмене ограничений курса продажи наличной валюты. Но официальный курс гривны по отношению к доллару США оставили фиксированным: 29,25 грн/доллар.

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