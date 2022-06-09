Июнь, 09 в 17:44

В начале июня Национальный банк Украины резко повысил учетную ставку на 15 процентных пунктов – до 25%. Теперь же в финучреждении решили подробно объяснить, как такой шаг повлияет на кредиты украинцев.

Разъяснения обнародованы на официальной Facebook-странице НБУ. В Нацбанке отметили, что вокруг роста учетной ставки происходит много дискуссий, и одна из ключевых – возможное негативное влияние этого шага на кредитование.

Критики повышения ставки заявляют, что это приведет к удорожанию банковских кредитов для бизнеса и населения, что будет сдерживать восстановление украинской экономики.

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В то же время, в Нацбанке подчеркивают: значительного негативного влияния на кредиты не будет, а кредитные ставки будут расти постепенно.

– Действительно, в условиях рыночной экономики причинно-следственная связь традиционно такова: вслед за ростом учетной и депозитной ставки стоимость кредитования также растет. В то же время, мы не ожидаем при текущих условиях значительного негативного влияния от повышения учетной ставки на объемы кредитования. Во-первых, стоимость кредитов банки определяют, ориентируясь не на размер учетной ставки, а на фактическую стоимость фондирования депозитов населения и бизнеса. Поэтому кредитные ставки будут расти постепенно и соизмеримо с ростом стоимости депозитов и преимущественно с сохранением текущего спреда между ними, — отмечается в разъяснении.

В Нацбанке также напомнили о существовании государственной программы Доступные кредиты 5-7-9%. По данным НБУ, с начала полномасштабной войны в Украине кредитование растет в основном за счет участия банков в таких госпрограммах. И, например, условиями программы Доступные кредиты 5-7-9% предусмотрена фиксированная ставка для граждан.

– Поэтому заемщики по-прежнему будут иметь доступ к дешевым кредитам. А ставка, по которой получают доходы банки, будет расти параллельно ставкам по депозитам, говорится в сообщении.

Что касается бизнеса, в НБУ напомнили: еще до повышения учетной ставки до 25% ставки по новым гривневым кредитам для предпринимателей должны были включать плату за риски. В условиях военного положения и полномасштабной войны риски значительно повысились. Поэтому и кредитные ставки уже выросли: с 10,8% годовых в январе до 13,7% в апреле.

– Но доступ банков и заемщиков к государственным программам гарантий на портфельной основе снижает риски и уменьшает давление на кредитные процентные ставки, – добавили в НБУ.

Согласно разъяснению, украинские банки в условиях войны пытаются поддержать клиентов, а потому идут на уступки тем, кто испытал финансовые трудности. Банки предлагают таким клиентам реструктуризацию и временно более низкие кредитные ставки.

– Такие шаги снижают потенциальные потери самих банков из-за дефолтов заемщиков и не оказывают негативного влияния на капитал, — уточнили в Нацбанке.

В финучреждении напомнили, что главные задачи НБУ сейчас заключаются в: сохранении макрофинансовой стабильности (путем избежания шоковых колебаний цен и курса гривны); защите гривны от обесценения; сохранении доверия к национальной валюте; сохранении международных резервов для поддержки украинской экономики. Именно на это и направлено решение о повышении учетной ставки.