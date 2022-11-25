Ноябрь, 25 в 11:34

Волынская область все еще ожидает подключения к объединенной электросети Украины после массированного обстрела Украины 23 ноября.

Как передает с места событий журналистка Фактов ICTV Екатерина Курбанова, в настоящее время в регионе подключение потребителей к электроснабжению остается на очень низком уровне.

Мощностей для обеспечения светом населения не хватает.

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Электроэнергию подают к объектам критической инфраструктуры – больницам, котельным, водонасосным станциям.

Однако энергетики все же пытаются попеременно включать людям свет там, где это возможно.

Отметим, что 23 ноября после массированного обстрела Украины Волынская область осталась полностью обесточена, хотя ни один из энергообъектов не был поврежден.

На следующий день в области была восстановлена ​​электроэнергия всего на 9%.

По словам руководителя областной военной администрации Юрия Погуляйко, проблема региона – в остром дефиците мощности из-за отсутствия достаточной генерации из АЭС.

При необходимости 350 МВт Волынь имеет всего 60 МВт.

Накануне большинство населенных пунктов региона были частично или полностью обесточены.

Ракетные удары РФ: на Волыни до сих пор не хватает мощности для восстановления света / 6 фотографий

В областном центре, в частности, не работали светофоры, на линию не вышло немало единиц электротранспорта.

В отдельных районах Луцка не было интернета.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 275-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Екатерина Курбанова