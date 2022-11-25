Листопад, 25 в 13:34

Станом на 11:00 в Україні електроенергією забезпечено понад 70% потреб споживання.

В Укренерго повідомили, що першочергово живлення подали на об’єкти критичної інфраструктури в усіх областях: котельні, газорозподільчі станції, водоканали, очисні споруди, в деяких регіонах працює громадський електротранспорт.

Крім того, українські АЕС набирають потужність. Забезпечено живлення потреб Запорізької атомної станції. Попри пошкодження працюють тепло- та гідроелектростанції, теплоелектроцентралі. Також запрацювала частина “зеленої” генерації.

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Наразі триває робота з відновлення енергопостачання для побутових споживачів. Проте ці темпи відновлення сповільнюють складні погодні умови: сильний вітер, дощ та мінусова температура вночі стають причинами обмерзання та розриву дротів у розподільчих мережах.

Ремонтні бригади електриків працюють цілодобово. Дефіцит електроенергії в системі зберігається.

У зв’язку з цим в усіх областях України введені і планові, і аварійні графіки відключення світла.

– Просимо українців пам’ятати, якщо в будинку немає світла, це означає, що саме в цей момент працюють ремонтники, – зауважили в Укренерго.

Сьогодні Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, заявив, що вночі енергосистема України матиме планові потужності атомних електростанцій. Це означатиме, що люди по 16-18 годин на добу матимуть світло.

Джерело: Укренерго