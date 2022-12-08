Грудень, 08 в 15:00

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що ризики для економіки нашої держави залишаються підвищеними.

Про це він сказав під час брифінгу щодо рішень з монетарної політики, передає пресслужба НБУ.

Основною причиною прискорення інфляції цьогоріч є війна та окупація окремих регіонів України. Все разом призводять до збільшення виробничих витрат бізнесу та дефіциту окремих товарів.

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Чималої шкоди завдають ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України. Це впливає на роботу підприємств металургії, харчової промисловості, тваринництва та сфери послуг. Призводить до скорочення виробництва і, відповідно, пропозиції товарів.

Через енергетичний терор зростає попит населення на пальне, а це також сприяє зростанню вартості енергоносіїв.

Водночас загальна динаміка інфляції залишається контрольованою, а темпи зростання цін – дещо нижчими, ніж раніше прогнозувалося.

У НБУ очікують, що сповільнення інфляції буде поступовим і у 2023-2024 роках вона перебуватиме вище цілі НБУ 5%.

Щодо міжнародної фінансової підтримки, то в НБУ прогнозують, що до кінця року вона перевищить 31 млрд доларів. Вливання в нашу економіку буде й у 2023 році. Це надання Європейським Союзом 18 млрд євро, а також близько 10 млрд доларів від США.

Ключовими ризиками для економіки України є продовження війни та подальші можливі обстріли об’єктів критичної інфраструктури.

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Масштаб і тривалість відключень електроенергії можуть бути більш серйозними, ніж передбачалося у жовтні. Тому показники економічної активності можуть погіршитися, а інфляційний тиск – посилитися.