Глава НБУ Пышный назвал установление фиксированного курса эффективной антикризисной мерой

Октябрь, 07 в 18:59

Решение Нацбанка относительно корректировки курсовой политики, в частности установление фиксированного курса, является эффективной антикризисной мерой.

Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил глава НБУ Андрей Пышный.

— Решения, принятые Нацбанком по корректировке курсовой политики, во-первых, по установлению фиксированного курса, я оцениваю как достаточно эффективную антикризисную меру. За счет этого удалось стабилизировать ситуацию, – говорит он.

По его мнению, самое время обсудить перспективы установления курса в соответствии с состоянием макроэкономических показателей Украины.

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– Пока он (курс, – Ред.) такой, который позволяет нам обеспечить на необходимом уровне золотовалютные резервы и удерживать в прогнозируемых параметрах макроэкономическую ситуацию, – говорит глава НБУ.

Фото: Андрей Пышний