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Факты / Україна / Экономика

Глава НБУ Пышный назвал установление фиксированного курса эффективной антикризисной мерой

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Глава НБУ Пышный назвал установление фиксированного курса эффективной антикризисной мерой

Решение Нацбанка относительно корректировки курсовой политики, в частности установление фиксированного курса, является эффективной антикризисной мерой.

Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил глава НБУ Андрей Пышный.

— Решения, принятые Нацбанком по корректировке курсовой политики, во-первых, по установлению фиксированного курса, я оцениваю как достаточно эффективную антикризисную меру. За счет этого удалось стабилизировать ситуацию, – говорит он.

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По его мнению, самое время обсудить перспективы установления курса в соответствии с состоянием макроэкономических показателей Украины.

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– Пока он (курс, – Ред.) такой, который позволяет нам обеспечить на необходимом уровне золотовалютные резервы и удерживать в прогнозируемых параметрах макроэкономическую ситуацию, – говорит глава НБУ.

Фото: Андрей Пышний

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