Евро подорожал: курс валют в банках 21 декабря
Фото: Pixabay
21 декабря Нацбанк повысил стоимость европейской валюты.
В среду евро стоит почти на три копейки дороже, чем накануне – 38,81 грн.
Курс доллара остается неизменным – 36,57 грн.
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Приватбанк 21 декабря предлагает такие курсы валют:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|41
|42
|Доллар/грн
|39,45
|39,95
Курс валют в Ощадбанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|41,25
|42,2
|Доллар/грн
|39,85
|40,5
Курс валют в Монобанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|38,9
|40
|Доллар/грн
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен Банке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|38,82
|40
|Доллар/грн
|36,57
|37,39
Курс валют в УкрСиббанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|41,4
|42,3
|Доллар/грн
|39,65
|40,25
На черном рынке покупка доллара 21 декабря колеблется от 39,9 до 40,17 грн, продажа – от 40,13 до 40,5 грн.
Покупают евро в обменниках в среду за 41,7 –42,18 грн, продают – за 42,2 – 42,5 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк