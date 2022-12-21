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Факты / Україна / Экономика

Евро подорожал: курс валют в банках 21 декабря

Татьяна Забожко, редактор ленты
Евро подорожал: курс валют в банках 21 декабря
Фото: Pixabay

21 декабря Нацбанк повысил стоимость европейской валюты.

В среду евро стоит почти на три копейки дороже, чем накануне – 38,81 грн.

Курс доллара остается неизменным – 36,57 грн.

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Курс валют 21 грудня 2022

Приватбанк 21 декабря предлагает такие курсы валют:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 41 42
Доллар/грн 39,45 39,95

Курс валют в Ощадбанке:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 41,25 42,2
Доллар/грн 39,85 40,5

Курс валют в Монобанке:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 38,9 40
Доллар/грн 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен Банке:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 38,82 40
Доллар/грн 36,57 37,39

Курс валют в УкрСиббанке:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 41,4 42,3
Доллар/грн 39,65 40,25

На черном рынке покупка доллара 21 декабря колеблется от 39,9 до 40,17 грн, продажа – от 40,13 до 40,5 грн.

Покупают евро в обменниках в среду за 41,7 –42,18 грн, продают – за 42,2 – 42,5 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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