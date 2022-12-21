Євро здорожчало: курс валют у банках 21 грудня
Фото: Pixabay
21 грудня Нацбанк підвищив вартість європейської валюти.
У середу євро коштує майже на три копійки дорожче, ніж напередодні – 38,81 грн.
Курс долара залишається незмінним – 36,57 грн.
Зараз дивляться
Приватбанк 21 грудня пропонує такі курси валют:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|41
|42
|Долар/грн
|39,45
|39,95
Курс валют в Ощадбанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|41,25
|42,2
|Долар/грн
|39,85
|40,5
Курс валют у Монобанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|38,9
|40
|Долар/грн
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен Банку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|38,82
|40
|Долар/грн
|36,57
|37,39
Курс валют в УкрСиббанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|41,4
|42,3
|Долар/грн
|39,65
|40,25
На чорному ринку купівля долара 21 грудня коливається від 39,9 до 40,17 грн, продаж – від 40,13 до 40,5 грн.
Купують євро в обмінниках у середу за 41,7 – 42,18 грн, продають – за 42,2 – 42,5 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк