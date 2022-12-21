Євро здорожчало: курс валют у банках 21 грудня

Грудень, 21 в 12:52

21 грудня Нацбанк підвищив вартість європейської валюти.

У середу євро коштує майже на три копійки дорожче, ніж напередодні – 38,81 грн.

Курс долара залишається незмінним – 36,57 грн.

Зараз дивляться

Приватбанк 21 грудня пропонує такі курси валют:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 41 42 Долар/грн 39,45 39,95

Курс валют в Ощадбанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 41,25 42,2 Долар/грн 39,85 40,5

Курс валют у Монобанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 38,9 40 Долар/грн 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен Банку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 38,82 40 Долар/грн 36,57 37,39

Курс валют в УкрСиббанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 41,4 42,3 Долар/грн 39,65 40,25

На чорному ринку купівля долара 21 грудня коливається від 39,9 до 40,17 грн, продаж – від 40,13 до 40,5 грн.

Купують євро в обмінниках у середу за 41,7 – 42,18 грн, продають – за 42,2 – 42,5 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк