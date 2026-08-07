Подполковнику, занимающему должность командира артиллерийского дивизиона одной из воинских частей, выполняющей боевые задачи на Харьковском направлении, сообщили о подозрении в незаконной продаже 172 кг тротила.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Командира артдивизиона подозревают в продаже тротила

Под процессуальным руководством Харьковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона подозрение объявили подполковнику — командиру артиллерийского дивизиона одной из воинских частей.

Сейчас смотрят

Ему инкриминируют незаконное приобретение, хранение и сбыт взрывчатых веществ и комплектующих к боеприпасам без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

По информации следствия, военнослужащий дважды реализовал более 100 кг тротила и взрыватели к боеприпасам ствольной артиллерии, получив за них в общей сложности 240 тыс. грн.

— Первую продажу правоохранители задокументировали в июне 2026 года. По версии следствия, подозреваемый спрятал взрывчатку и взрыватели в лесополосе в Харьковской области, а затем передал их покупателю за 120 тыс. грн. В июле во время повторной закупки он продал еще одну партию тротила за такую же сумму, — говорится в сообщении.

После получения денег военнослужащего задержали. Во время обыска его автомобиля правоохранители изъяли 120 тыс. грн и мобильный телефон.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Его имущество также арестовано.

Напомним, в июне СБУ, ГБР и Нацполиция разоблачили еще четыре канала незаконного сбыта трофейного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в разных регионах Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.