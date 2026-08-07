Президент Владимир Зеленский в пятницу, 7 августа, поблагодарил Сенат США за поддержку законопроекта Линдси Грэма о санкциях против России.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Законопроект Грэма: Зеленский поблагодарил Сенат США

— Очень благодарны Сенату США и всем, кто поддерживает Украину. Принятие законопроекта Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана, безусловно, помогает усилить давление на агрессора, чтобы закончить эту безумную российскую войну против нашей независимости и наших людей, — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что Украина ценит всю помощь, которую Соединенные Штаты оказывают нашему государству, — “от обеих партий и всего американского народа”.

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Зеленский подчеркнул, что сейчас, когда Владимир Путин делает последнюю ставку на баллистику, пытаясь затянуть войну, а Украина активно ищет ракеты для систем Patriot, особенно важны все сигналы от США относительно поддержки защиты жизни и скорейшего завершения войны.

По словам президента, больше всего этому будут способствовать реальное сильное американское давление и санкции против России.

Глава государства отметил, что с каждым шагом давления на агрессора “дипломатия становится ближе”.

— Спасибо всем, кто это понимает и продвигает мир благодаря силе, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня Сенат США поддержал законопроект о введении санкций против России и Ирана. Его авторами выступили покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блументаль.

Теперь документ должна рассмотреть Палата представителей США.

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