В британской королевской семье разразился новый громкий скандал.

Король Чарльз III возмущен поведением принца Уильяма и Кейт Миддлтон, публично проявивших неуважение к его жене, королеве Камилле.

Король Чарльз III разгневался на Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Как сообщил королевский обозреватель и телеведущий Иен Пелем Тернер, напряженность между Уэльскими и Камиллой достигла пика во время одного из недавних официальных мероприятий.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон показательно прошли мимо королевы, отказавшись выполнить традиционный поклон и реверанс.

— Я слышал, что между Камиллой, Уильямом и Кейт, кажется, нет особой семейной любви. Недавно они прошли мимо королевы, не сделав реверанса, что многие интерпретировали как публичный жест неповиновения, — отметил Тернер.

По словам инсайдеров, монарх воспринял этот поступок как личное оскорбление и немедленно встал на защиту супруги.

— Чарльз будет всем сердцем поддерживать свою жену, — добавил эксперт.

Ответом короля на дерзость старшего сына стала демонстративная поддержка младшего принца Гарри. Во время последнего визита Гарри в Великобританию Чарльз III “приложил все усилия”, чтобы тепло принять его и его семью, а также оставил дверь открытой для его возвращения к исполнению королевских обязанностей.

Такой шаг Чарльза III возмутил Уильяма и Кейт, что только усугубило конфликт.

Как утверждает Пелем Тернер, монарх стремится напомнить старшему сыну, кто возглавляет престол, и призывает семью прекратить публичные споры.

Источник : Daily Star

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