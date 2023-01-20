Январь, 20 в 17:58

Для получения нового пакета макрофинансовой помощи от Евросоюза в течение 2023 года Украина должна выполнить ряд требований в сфере реформ.

Об этом рассказала в эфире общенационального телемарафона вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Она напомнила, что поступлению первого транша помощи от ЕС предшествовало подписание Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом.

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Весь пакет помощи составляет €18 млрд, а первый транш, который уже получил Киев – €3 млрд.

В этом году Евросоюз планирует ежеквартально выделять Украине финансирование в размере €4,5 млрд. Однако получение этих средств будет совмещаться с ежеквартальным выполнением требований.

– Каждый квартал действия этого меморандума и получения соответствующих средств должен совмещаться с соблюдением Украиной определенных требований. Эти требования структурны в контексте контроля, доверия и прозрачности использования средств, которые предоставляет Европейский Союз, — отметила Стефанишина.

По ее словам, требования ЕС касаются: “финансовых моментов”, фискальной политики, экономических мер по аккумулированию средств в государственный бюджет Украины, вопросов верховенства права и борьбы с коррупцией.

На каждый квартал 2023 года определены мероприятия по каждому из блоков, которые должна выполнить Украина. Все пункты были согласованы с Еврокомиссией.

– То есть мы как страна обязались в установленные сроки эти задачи реализовать. И понимая, что это средства в первую очередь для выживания нашей страны, наших граждан, эти обязательства будут соблюдены, — заверила Стефанишина.

Она уточнила, что €18 млрд являются самой большой суммой помощи, которую Евросоюз когда-либо выделял для Украины. Расчет этого пакета помощи производился с учетом текущей ситуации в государственном бюджете нашей страны.

В конце 2022 года Совет ЕС и Европарламент поддержали выделение Украине пакета макрофинансовой помощи на €18 млрд. 17 января в украинский госбюджет поступили первые €3 млрд из этой суммы.