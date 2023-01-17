Январь, 17 в 17:28

Европейский Союз планирует ежеквартально выделять Украине финансирование в размере €4,5 млрд в течение 2023 года.

Об этом рассказал на пресс-конференции исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис по итогам переговоров министров ЕС по вопросам экономики и финансов.

Он отметил, что экономические последствия полномасштабной войны РФ против Украины и дальше будут доминировать в повестке дня Евросоюза. И пока что нет никаких признаков прекращения российской агрессии.

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Домбровскис напомнил, что подписал 16 января от имени ЕС Меморандум о взаимопонимании по предоставлению в 2023 году нового пакета макрофинансовой помощи Украине в размере €18 млрд. Этот документ определяет условия займа: проведение Украиной реформ в сферах борьбы с коррупцией, укрепления верховенства права и энергетическом секторе.

И сегодня Украина получила первый транш в размере €3 млрд.

– Мы продвигаемся вперед с предоставлением Украине макрофинансовой помощи в 2023 году… Первый транш на €3 млрд выплачивается сегодня без каких-либо условий, чтобы помочь Украине покрыть ее наиболее безотлагательные потребности. Очень важно помочь Украине пережить эту зиму. В будущем мы предполагаем стабильное поступление финансирования в размере около €4,5 млрд ежеквартально, — подчеркнул Домбровскис.

Он уточнил, что сроки выплаты кредита на €18 млрд могут дополнительно обсуждаться, с учетом развития ситуации в Украине. Евросоюз будет учитывать, что в нашем государстве идет война, и в соответствии с этим будет оценивать достижения Киева в реализации реформ.

Домбровскис отметил, что цель Евросоюза состоит в обеспечении стабильного финансирования Украины в течение 2023 года.

– Мы оказывали Украине существенную макрофинансовую помощь и другие формы финансовой поддержки в прошлом году. Поскольку часто такие решения принимались как реакция на российскую агрессию, финансовые поступления были менее стабильны и предсказуемы. Именно это отмечали украинские власти, — объяснил Домбровскис.

Он добавил, что новая макрофинансовая помощь ЕС сможет покрыть существенную часть финансовых потребностей нашего государства.

Как известно, в конце 2022 года Совет ЕС и Европарламент одобрили предоставление Украине нового пакета макрофинансовой помощи на €18 млрд. Сегодня наше государство получило первые €3 млрд из этой суммы.