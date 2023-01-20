Для отримання нового пакету макрофінансової допомоги від Євросоюзу протягом 2023 року Україна має виконати низку вимог в сфері реформ.

Про це розповіла в ефірі загальнонаціонального телемарафону віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Вона нагадала, що надходженню першого траншу допомоги від ЄС передувало підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом.

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Увесь пакет допомоги становить €18 млрд, а перший транш, який уже отримав Київ – €3 млрд.

Упродовж цього року Євросоюз планує щокварталу виділяти Україні фінансування в розмірі €4,5 млрд. Однак отримання цих коштів буде суміщатися із щоквартальним виконанням вимог.

– Кожен квартал дії цього меморандуму й отримання відповідних коштів має суміщатися з дотриманням Україною певних вимог. Ці вимоги є структурними в контексті контролю, довіри і прозорості використання коштів, які надає Європейський Союз, – зазначила Стефанішина.

За її словами, вимоги ЄС стосуються: “фінансових моментів”, фіскальної політики, економічних заходів для акумулювання коштів у державний бюджет України, питань верховенства права та боротьби з корупцією.

На кожен квартал 2023 року визначено заходи по кожному із блоків, які має виконати Україна. Всі пункти були узгоджені з Єврокомісією.

– Тобто ми як країна взяли на себе зобов’язання у встановлені строки ці завдання реалізувати. І розуміючи, що це кошти насамперед виживання нашої країни, наших громадян, ці зобов’язання будуть дотримані, – запевнила Стефанішина.

Вона уточнила, що €18 млрд є найбільшою сумою допомоги, яку Євросоюз будь-коли виділяв для України. Розрахунок цього пакету допомоги здійснювався із врахуванням поточної ситуації в державному бюджеті нашої країни.

Наприкінці 2022 року Рада ЄС та Європарламент підтримали виділення Україні пакету макрофінансової допомоги на €18 млрд. 17 січня в український держбюджет надійшли перші €3 млрд із цієї суми.