У Кабміні пояснили, які вимоги має виконати Україна для отримання €18 млрд від ЄС
Для отримання нового пакету макрофінансової допомоги від Євросоюзу протягом 2023 року Україна має виконати низку вимог в сфері реформ.
Про це розповіла в ефірі загальнонаціонального телемарафону віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
Вона нагадала, що надходженню першого траншу допомоги від ЄС передувало підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом.
Увесь пакет допомоги становить €18 млрд, а перший транш, який уже отримав Київ – €3 млрд.
Упродовж цього року Євросоюз планує щокварталу виділяти Україні фінансування в розмірі €4,5 млрд. Однак отримання цих коштів буде суміщатися із щоквартальним виконанням вимог.
– Кожен квартал дії цього меморандуму й отримання відповідних коштів має суміщатися з дотриманням Україною певних вимог. Ці вимоги є структурними в контексті контролю, довіри і прозорості використання коштів, які надає Європейський Союз, – зазначила Стефанішина.
За її словами, вимоги ЄС стосуються: “фінансових моментів”, фіскальної політики, економічних заходів для акумулювання коштів у державний бюджет України, питань верховенства права та боротьби з корупцією.
На кожен квартал 2023 року визначено заходи по кожному із блоків, які має виконати Україна. Всі пункти були узгоджені з Єврокомісією.
– Тобто ми як країна взяли на себе зобов’язання у встановлені строки ці завдання реалізувати. І розуміючи, що це кошти насамперед виживання нашої країни, наших громадян, ці зобов’язання будуть дотримані, – запевнила Стефанішина.
Вона уточнила, що €18 млрд є найбільшою сумою допомоги, яку Євросоюз будь-коли виділяв для України. Розрахунок цього пакету допомоги здійснювався із врахуванням поточної ситуації в державному бюджеті нашої країни.
Наприкінці 2022 року Рада ЄС та Європарламент підтримали виділення Україні пакету макрофінансової допомоги на €18 млрд. 17 січня в український держбюджет надійшли перші €3 млрд із цієї суми.