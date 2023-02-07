РФ переводит станцию полностью под свой контроль: президент Энергоатома о ситуации на ЗАЭС

Февраль, 07 в 16:15

Ситуация на Запорожской атомной станции все время ухудшается со времени ее оккупации рашистами 4 марта 2022 года.

Об этом сообщил президент НАЭК Энергоатом Петр Котин в эксклюзивном интервью Фактам ICTV.

— Там присутствует персонал Росатома. Большую часть времени там находились 10-15 человек. Сейчас они начали фактически захватывать полностью АЭС. И переводят ее под свой контроль полностью. Началось это с указа Путина о том, что станция будет эксплуатироваться фейковой росатомовской организацией. Фактически они пытались переписать весь наш персонал, который там работает на станции, имеет украинскую лицензию, украинский опыт, может управлять и оперировать станцией – всех их пытались переписать под Росэнергоатом, – сказал Котин.

Он отметил, что далеко не все подписали эти контракты. На ЗАЭС остаются многие патриоты, но рашисты им создают препятствия для работы, фактически блокируя доступ к рабочим местам.

Сейчас смотрят Котин рассказал, что в мирное время на ЗАЭС работало 11 тыс. человек. Сейчас в самом Энергодаре около 6 тыс. человек и работают на станции чуть более 2-2,5 тыс. человек. Он добавил, что этого недостаточно, чтобы станция работала. – Поэтому они пытаются подвозить свой персонал. Есть у нас информация, что с Калининской АЭС подвозят персонал оперативный, у которого нет опыта работы, потому что оперативный управляет тем оборудованием, которое фактически находится на этом ядерном объекте, и его нужно обучать управлению именно этим объектом. Они везут оперативников, имеющих общий опыт работы на Калининской АЭС, но очень много отклонений от эксплуатации ЗАЭС. Читайте Российские захватчики завезли на ЗАЭС персонал из Калининской АЭС – Энергоатом По его словам, такой персонал нужно обучать и тренировать на специальных тренажерах, и только после этого они смогут работать на ЗАЭС. Но все это нарушается рашистами. – Они фактически нарушают все условия. Ситуация по ядерной безопасности плохая на АЭС, и хуже то, что она постоянно ухудшается, – добавил он. По словам Котина, в Энергоатоме удовлетворены указом президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций против Росатома и атомного сектора РФ. — Там 200 российских предприятий, занимающихся атомной отраслью, урановым производством и добычей, переработкой и изготовлением компонентов для атомных энергоблоков. Это также касается проектов, размещенных по всему миру и которые сейчас финансирует Россия. Речь идет о строительстве атомной станции в Венгрии, АЭС в Турции, Бангладеш, Египте, Китае. Котин отметил, что это все приносит России $8 млрд в год чистого дохода, который, в частности, идет на финансирование войны против Украины. Он добавил, что подобные санкции следует распространять на все международные проекты Росатома. Читайте РФ планирует завезти на Запорожскую АЭС ремонтников из Беларуси — Энергоатом Фото: Энергоатом

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