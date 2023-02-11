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Факти / Україна / Економіка

Регулятор заборонив експлуатацію чотирьох енергоблоків Запорізької АЕС

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Регулятор заборонив експлуатацію чотирьох енергоблоків Запорізької АЕС
Фото: Факти ICTV

Державна інспекція ядерного регулювання України видала розпорядження від 10 лютого про заборону експлуатації енергоблоків №3, 4, 5, 6 Запорізької АЕС.

Про це повідомляє пресслужба Держатомрегулювання.

Експлуатація ЗАЕС заборонена, адже немає можливості усунути порушення вимог ядерної та радіаційної безпеки.

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Крім того, промисловий майданчик Запорізької АЕС зазнає періодичних обстрілів, повітряні лінії зв’язку з енергетичною системою України пошкоджені. Виробничі приміщення АЕС не можуть використовуватися за призначенням через окупацію російськими військами.

Неможливо забезпечити цілковиту безпеку атомної станції, адже не функціонує система фізичного захисту ядерної установки. Крім того, на ЗАЕС не вистачає кваліфікованого персоналу для керування реакторною установкою.

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На промисловому майданчику окупанти почали незаконне будівництво споруд – на території сухого сховища відпрацьованого ядерного палива та поблизу резервної дизельної електростанції енергоблока №6.

З огляду на зазначене вище, ухвалено рішення обмежити експлуатацію ЗАЕС. Обмеження діятимуть до усунення усіх порушень.

Раніше президент НАЕК Енергоатом Петро Котін повідомив, що Росія переводить ЗАЕС повністю під свій контроль.

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