Ракетная атака 16 февраля не приведет к отключениям света — Укрэнерго
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Вражеская ракетная атака 16 февраля не приведет к отключению света украинским потребителям.
Об этом сообщает НЭК Укрэнерго.
Потребление электричества несколько повысилось по сравнению со вчерашним днем, однако уже пятые сутки подряд в энергосистеме отсутствует дефицит. Электростанции производят достаточно электричества.
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Что касается генерации, то работают все виды электростанций: тепловая и гидрогенерация обеспечивают покрытие пикового потребления утром и вечером. Импорт электроэнергии из Европы снижается.
Из-за отсутствия дефицита сегодня отключений в областях не будет. Но при росте потребления возможно ограничение.
В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще действуют графики отключения света.