Февраль, 16 в 12:08

Вражеская ракетная атака 16 февраля не приведет к отключению света украинским потребителям.

Об этом сообщает НЭК Укрэнерго.

Потребление электричества несколько повысилось по сравнению со вчерашним днем, однако уже пятые сутки подряд в энергосистеме отсутствует дефицит. Электростанции производят достаточно электричества.

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Что касается генерации, то работают все виды электростанций: тепловая и гидрогенерация обеспечивают покрытие пикового потребления утром и вечером. Импорт электроэнергии из Европы снижается.

Из-за отсутствия дефицита сегодня отключений в областях не будет. Но при росте потребления возможно ограничение.

В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще действуют графики отключения света.