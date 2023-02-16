Лютий, 16 в 12:08

Ворожа ракетна атака 16 лютого не призведе до відключення світла українським споживачам.

Про це повідомляє НЕК Укренерго.

Споживання електрики дещо підвищилось порівняно з учорашнім днем, проте вже п’яту добу поспіль в енергосистемі відсутній дефіцит. Електростанції виробляють достатньо електрики.

Зараз дивляться

Щодо генерації, то наразі працюють всі види електростанцій: теплова та гідрогенерація забезпечують покриття пікового споживання зранку та ввечері. Імпорт електроенергії з Європи знижується.

Через відсутність дефіциту сьогодні відключень в областях не буде. Але при зростанні споживання можливе обмеження.

В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще діють графіки відключення світла.

Ремонтні роботи на пошкоджених об’єктах тривають. Проте ще понад 10 ГВт основних потужностей досі недоступні українській енергосистемі, бо знаходяться під контролем ворога.